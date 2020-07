Federica Sciarelli su Chi L'ha Visto?: "Volevo lasciare, ma non è stato difficile convincermi a rimanere"

"Questa storia che lascio è ormai un tormentone estivo". Lo ammette, Federica Sciarelli. Ciciclamente la conduttrice esprime la volontà di lasciare Chi L'ha Visto? dopo 17 anni di fedele militanza. E anche quest'estate la voce era rimbalzata sui siti di informazione: Sciarelli avrebbe voluto abbandonare il programma per la conduzione di una serata politica al venerdì sera, ma alla fine i direttori sono riusciti a convincerla e rimarrà lì dove l'avevamo lasciata. A La Stampa ha raccontato:

"Non è un fatto di stanchezza, amo Chi l'ha visto perché mi fa sentire utile ma avevo voglia di staccare, di fare un passo indietro per un po', per questo avevo chiesto di lasciare ma l'azienda e tutti i direttori mi hanno chiesto di resistere e ho accettato. In effetti il pensiero di cambiare l'ho avuto. Eccome. E tanti familiari di scomparsi di cui ci siamo occupati per anni mi hanno chiamato per dirmi che avrei fatto benissimo (...) Chi l'ha visto? va fortissimo. Reggiamo anche l'urto delle partite, portiamo all'azienda soldi in pubblicità e siamo un format Rai, con logo Rai. In più io sono interna. Ovvio che l'azienda voglia andare avanti. Non è stato difficile convincermi, sono fiera del nostro lavoro".