Luisella Costamagna ad Agorà e Gianluca Semprini passa a Frontiere (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 16 luglio 2020

Anticipazioni sul palinsesto della terza rete della Rai

Piccolo cambio in corsa nel palinsesto della terza rete della televisione pubblica. Da queste colonne nei giorni scorsi vi avevamo dato la notizia della conduzione in coppia per la nuova edizione di Agorà. Nel programma giornalistico della terza rete sarebbero dovuti arrivare Luisella Costamagna e Gianluca Semprini, che andavano a sostituire Serena Bortone, nel frattempo approdata nel nuovo programma della Rete 1 del primo pomeriggio, Ogni mondo è paese.

Ebbene, nelle ultime ore c'è stato un piccolo cambio rispetto allo scenario inizialmente previsto, per la precisione Luisella Costamagna resterà da sola alla conduzione della diretta quotidiana di Agorà e l'ottimo Gianluca Semprini sarà alla guida di una nuova edizione di Frontiere.

Il programma che ha guidato proprio il direttore di Rai3 Franco Di Mare nella seconda serata del lunedì di Rai1, passerà nelle mani di Gianluca Semprini e verrà collocato nel sabato pomeriggio di Rai3 dopo Tv Talk. Per quel che riguarda Titolo V, la nuova prima serata del venerdì di Rai3, per la conduzione si starebbe pensando ad una conduzione in coppia, pescando nelle risorse interne della Rai.