Rai 3, palinsesto 2020/2021: tutti i programmi

Di Fabio Morasca giovedì 16 luglio 2020

Tutti i programmi di Rai 3 per quanto riguarda la stagione televisiva 2020/2021.

Durante la giornata di oggi, giovedì 16 luglio 2020, sono stati resi noti i palinsesti Rai riguardanti la stagione televisiva 2020/2021.

Concentrandoci su Rai 3, iniziando dal prime-time, questi sono i programmi che andranno in onda: la nuova edizione di Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto (dal 27 settembre, ogni domenica), Che fine ha fatto Baby Jane?, con Franca Leosini (il 27 e il 28 dicembre), Presa Diretta, condotto da Riccardo Iacona (dal 24 agosto, ogni lunedì), Report, condotto da Sigfrido Ranucci (dal 19 ottobre, ogni lunedì), #Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer (dall'8 settembre, ogni martedì), Chi l'ha visto?, condotto da Federica Sciarelli (dal 9 settembre, ogni mercoledì), Oggi è un altro giorno, condotto da Massimo Ranieri (a novembre, ogni giovedì), Le Ragazze (dal 25 settembre, ogni venerdì), Titolo Quinto (dal 16 ottobre, ogni venerdì), L'Odissea, condotto da Domenico Iannacone (serata evento in onda a dicembre), Sapiens - Un solo pianeta, condotto da Mario Tozzi (dal 24 ottobre, ogni sabato), e Città segrete, condotto da Corrado Augias (dal 28 novembre, ogni sabato).

Ogni giovedì sera, inoltre, andrà in onda un film di produzione internazionale mentre il sabato sera sarà dedicato al cinema italiano.

Per quanto riguarda l'access-prime time, andranno in onda Blob, il docu-reality Tutto su mia madre, Che succ3de?, condotto da Geppi Cucciari, e Un posto al sole. Nell'access-prime time del weekend, andranno in onda Le parole della settimana, condotto da Massimo Gramellini, e Sapiens Doc, condotto da Mario Tozzi.

Per quanto riguarda il daytime, i programmi che andranno in onda saranno Agorà, condotto da Luisella Costamagna, Mi manda RaiTre, condotto da Lidia Galeazzo e Federico Ruffo, Elisir, condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi, Quante Storie, condotto da Giorgio Zanchini, Passato e Presente, condotto da Paolo Mieli, #Maestri, condotto da Edoardo Camurri, e Geo, condotto da Sveva Sagramola e Emanuele Biggi.

Nel daytime del weekend, andranno in onda Il posto giusto, programma dedicato al mondo del lavoro, Tv Talk, condotto da Massimo Bernardini, Frontiere, condotto da Gianluca Semprini, Le parole per dirlo, condotto da Noemi Gherrero con Giuseppe Patota e Valeria Della Valle, Di infinita bellezza, condotto da Emilio Casalini e Veronica Gatto, ½ h in più e ½ h in più Esteri, condotti da Lucia Annunziata, e Kilimangiaro, condotto da Camila Raznovich.

In seconda serata, andranno in onda i programmi Illuminate, Fame d'amore, condotto da Francesca Fialdini, Che ci faccio qui, condotto da Domenico Iannacone, La Grande Storia Doc, condotto da Paolo Mieli, Disonora il padre 2, condotto da Dina Lauricella, e Un giorno in pretura, condotto da Roberta Petrelluzzi.