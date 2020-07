Rai 2, palinsesto 2020/2021: tutti i programmi

Di Fabio Morasca giovedì 16 luglio 2020

Tutti i programmi di Rai 2 per quanto riguarda la stagione televisiva 2020/2021.

Durante la giornata di oggi, giovedì 16 luglio 2020, sono stati presentati ufficialmente i palinsesti Rai riguardanti la stagione televisiva 2020/2021.

Per quanto riguarda Rai 2, cominciando dal prime-time, i giorni della settimana sono stati strutturati nel seguente modo:

- il lunedì andrà in onda Boss in Incognito, condotto da Max Giusti (dal 7 settembre), e un ciclo di film che andrà in onda da fine settembre. Tra questi, troviamo Unposted, il docu-film con Chiara Ferragni che avrà un dibattito condotto da Simona Ventura (5 ottobre 2020);

- il martedì andrà in onda Io Tu Noi... Lucio, curato da Giorgio Verdelli e condotto da Sonia Bergamasco (8 settembre), Un'ora sola vi vorrei, con Enrico Brignano (dal 15 settembre) e Il Collegio (dal 27 ottobre);

- il mercoledì andrà in onda la fiction italiana;

- il giovedì andrà in onda il nuovo programma di informazione intitolato Seconda Linea, condotto da Alessandro Giuli e Francesca Fagnani (dal 17 settembre);

- il venerdì, il sabato e la domenica andranno in onda i serial di produzione U.S.A..

Passiamo al daytime, cominciando dalla mattina: i programmi che andranno in onda saranno Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, e I Fatti Vostri, condotto da Giancarlo Magalli.

Per quanto concerne il daytime del pomeriggio, invece, andranno in onda i programmi Ore 14, condotto da Milo Infante, Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero, e Apri e Vinci, condotto da Costantino Della Gherardesca.

Per quanto riguarda il daytime del weekend, invece, i programmi saranno i seguenti: la nuova edizione di Quelli che... il calcio, con Luca e Paolo e Mia Ceran, Ascoltami, condotto da Paola Perego, Love Game, condotto da Carolina Rey, Stop and Go, condotto da Marco Mazzocchi e Laura Forgia, Il Provinciale, condotto da Federico Quaranta, Il nostro capitale umano, condotto da Metis di Meo, Generazione Giovani, condotto da Milo Infante, e O anche no, con Paola Severini Melograni, I ragazzi di Radio Immaginaria e i Ladri di Carrozzelle.

In seconda serata, andranno in onda Una pezza di Lundini, programma satirico con Valerio Lundini, Voice Anatomy - Le voci del cinema, condotto da Pino Insegno, Stracult Live Show, condotto da Fabrizio Biggio, Andrea Delogu e Marco Giusti, Re-Start, il nuovo programma di Annalisa Bruchi, Primo Set, programma sul cinema italiano condotto da Antonia Truppo e Gianvito Casadonte, Second Life - C'è vita oltre la politica, condotto da Laura Tecce, Sì e No, condotto da Sabrina Giannini, Giovani e Famosi, di Alberto D'Onofrio, Tg2 Dossier e La Domenica Sportiva.

Altri eventi che andranno in onda sono il Tour de France 2020 (dal 29 agosto) e il Giro d'Italia 2020 (dal 3 ottobre).