Rtl 102.5 Power Hits in tv: quest'anno anche su Sky Uno e Tv8

Di Paolo Sutera mercoledì 15 luglio 2020

La serata finale di Rtl 102.5 Power Hits 2020 prevista per il 9 settembre dall'Arena di Verona (senza pubblico) andrà in onda non solo in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre, ma anche su Sky Uno e su Tv8

Novità in vista per Rtl 102.5 Power Hits Estate, l'evento che da qualche anno mette "in gara" i brani più di successo durante i mesi estivi per proclamare, tramite il voto dei radioascoltatori, quello più apprezzato dal pubblico. Il Festival, le cui votazioni sono in corso in queste settimane, come da tradizione si chiuderà con una serata evento in diretta dall'Arena di Verona prevista per il 9 settembre 2020. Ma è qui che arrivano le novità.

La prima riguarderà la totale assenza di pubblico: le norme anti-Covid vigenti impediscono di creare assembramenti. Si è preferito così realizzare l'evento a porte chiuse, con i numerosi artisti che si alterneranno sul palco pronti ad esibirsi davanti ad una platea vuota. Sarà un modo, però, per poter osservare scorci dell'Arena di Verona che solitamente, con la presenza del pubblico, è impossibile notare.

La seconda novità riguarda proprio la possibilità di assistere al concerto: se non lo si potrà fare dal vivo, lo si potrà fare -oltre che via radio, ovviamente- anche tramite la televisione. Quest'anno, oltre al canale di Rtl 102.5 (il 36 del digitale terrestre) si aggiunge però una collaborazione inedita con Sky che permetterà la messa in onda di Power Hits Estate in diretta anche su Sky Uno e su Tv8. Un modo, questo, per raggiungere quel pubblico che avrebbe voluto assistere alla serata direttamente dall'Arena di Verona e che così potrà manifestare seppur in modo differente la propria presenza.

"Quest’anno con la contemporanea su Sky Uno e Tv8 accendiamo la musica su tre grandi network", sono state le parole del presidente di Rtl 102.5, Lorenzo Suraci. "Rtl del resto è la prima e unica radiovisione del nostro paese e nessuno meglio di noi conosce il valore della musica dal vivo".

Per Antonella D'Errico, Vice President Sky Branded Channels, "l’edizione di quest’anno dall’Arena di Verona, un magnifico luogo simbolo del nostro Paese, si preannuncia indimenticabile. (...) Siamo felici di poter accogliere su Sky lo spettacolo di questa grande festa musicale e portarlo nelle case degli italiani attraverso Sky Uno e Tv8".

"Una grandissima occasione", la definisce invece Remo Tebaldi, direttore di Tv8 intervenuto questa mattina durante Non Stop News, "è molto particolare per noi il fatto di andare in diretta contemporaneamente su Tv8 e Sky Uno, lo facciamo raramente durante l'anno, di solito sono due canali con un'identità specifica".

I cantanti del Power Hits Estate 2020

Numerosi gli artisti che hanno già confermato la propria presenza per la serata del 9 settembre dall'Arena di Verona: sul palco saliranno Achille Lauro, Aiello, Annalisa, Baby K, Biagio Antonacci, Boomdabash & Alessandra Amoroso, Danti feat. Raf e Fabio Rovazzi, Dotan, Elodie, Fred De Palma feat. Anitta, Diodato, DRD (Dardust) con Ghali, Madame e Marracash, Fedez, Gianna Nannini, Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini, Gue’ Pequeno, Francesco Gabbani, Gaia, Ghali, Gianluca Grignani, J-Ax, Irama, Levante, Le Vibrazioni, Mahmood, Marracash, Nek, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Federico Poggipollini, Bob Sinclar, Takagi & Ketra & Elodie, The Kolors, Tiziano Ferro, Topic & A7S, Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani, Zoe Wess e Zucchero.

La serata sarà condotta da Angelo Baiguini, Matteo Campese e Fabrizio Ferrari, con la presenza di Mara Maionchi in qualità di "Regina della musica". "Io più che altro sarò la regina della cadrega, perché sarò seduta...", ha dichiarato quest'ultima, "anche perché di regine della musica ce ne sono state tante, vorrei una semplice sedia piuttosto che un trono".