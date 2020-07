È morta Galyn Görg, negli anni '80 ballerina per Fantastico e SandraRaimondo Show (FOTO e VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 15 luglio 2020

L'annuncio è stato dato da Steve LaChance su Instagram. La ballerina era divenuta famosa in Italia durante il periodo dei grandi show Rai e Fininvest.

Nel giorno del suo compleanno, all'età di 56 anni, la ballerina Galyn Görg è morta. L'annuncio è stato dato da Steve LaChance stamani dal suo profilo Instagram con un post nel quale la Görg danza: "Ti ricorderò così - scrive - Dancing with the angels". Le ragioni della scomparsa al momento non sono state rese note.



























Era nata a Los Angeles nel 1964, il suo volto era diventato popolare in Italia per essere stata ballerina della sesta edizione di Fantastico condotta da Pippo Baudo (nell'anno dell'esordio di Lorella Cuccarini) nella quale ha lavorato con Steve LaChance e dove ha cantato la sigla finale Formula 6. Successivamente è stata prima ballerina in SandraRaimondo Show su Canale 5 nel 1987 ancora insieme all'ex insegnante di Amici, fu loro la sigla conclusiva della trasmissione, Je t'aime je t'aime.

Aveva recitato in storiche serie tv del calibro de I segreti di Twin Peaks, Saranno Famosi, A-Team, Willy il principe di Bel Air, Xena – Principessa guerriera, CSI: Miami, Lost e, nel 2018, in Le regole del delitto perfetto. Nel 1990 ha avuto anche un suo ruolo nel secondo capitolo della saga di Robocop.

Impegnata nel sociale, Galyn ha collaborato con enti come l'UNICEF, Pachamama Alliance, The Herb Alpert Foundation, Yoga for Youth, The International House of Blues Foundation e World Festival of Sacred Music.

TvBlog la ricorda in uno dei balletti in coppia con Steve LaChance da una puntata di SandraRaimondo Show.