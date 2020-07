Luce dei tuoi occhi, via alle riprese della nuova fiction Mediaset

Di Paolo Sutera martedì 14 luglio 2020

Sono iniziate le riprese di Luce dei tuoi occhi, la nuova fiction di Canale 5 che avrà come protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, al centro di un thriller melò

Per cercare di rilanciare la propria fiction, reduce da un anno non proprio fortunatissimo dal punto di vista degli ascolti, Mediaset non solo punta sulla capacità delle storie di catturare pubblico, ma anche sui volti dei suoi protagonisti. Come Anna Valle e Giuseppe Zeno, tra i più apprezzati interpreti della serialità italiana, che sono al lavoro per Luce dei tuoi occhi, le cui riprese sono iniziate il 6 luglio scorso.

I due attori, con all'attivo numerose fiction targate Rai, questa volta "tradiscono" la tv pubblica per una storia che è destinata al pubblico di Canale 5 e che è stata presentata come un thriller melò ambientato a Vicenza. Protagonista sarà Emma Conti (la Valle), una star internazionale della danza descritta come una donna ambiziosa e coraggiosa convinta che la figlia, da tutti creduta morta, in realtà sia viva ed una delle allieve dell'Accademia dove lei ha mosso i suoi primi passi.

La ricerca della verità porterà la donna ad incontrare Enrico, insegnante di un liceo locale a cui darà volto Zeno. Con il soggetto e la sceneggiatura di Eleonora Fiorini e Davide Sala, la regia della fiction è stata affidata a Fabrizio Costa. Le riprese sono iniziate a Roma, ma nelle prossime settimane si sposteranno a Vicenza, seguendo sempre tutti i protocolli di sicurezza anti-Covid.

A produrre c'è la Banjay Studios Italy, società di produzione guidata da Paolo Bassetti, amministratore delegato, e da Massimo Del Frate, Head of Drama. "Al centro di Luce Dei Tuoi Occhi", dice quest'ultimo, "c'è un oscuro segreto. La storia si dipana, fra melò e thriller, sullo splendido sfondo delle architetture palladiane di Vicenza, uno scenario ricco di cultura, al centro del quale c'è la danza, ma ci sono anche orribili menzogne. Anna Valle e Giuseppe Zeno interpretano due personaggi accattivanti, protagonisti di una storia dai toni molto contemporanei, dal fascino universale e rivolta a pubblici di tutte le età".

Mediaset detiene i diritti della fiction per Italia e Spagna, mentre gli altri diritti internazionali (la serie sarà venduta all'estero con il titolo "My Ballerina") sono di Banjay Rights.