Amici 20, Cassandra (malata di leucemia) fa il provino dall'ospedale

Di Giulio Pasqui martedì 14 luglio 2020

Il provino dall'ospedale di Cassandra, una ragazza malata di leucemia.

Il sogno di Cassandra era prendere parte ai casting di Amici. Infatti nei mesi scorsi la 21enne di Frattamaggiore si era candidata ai casting della ventesima edizione del talent di Canale 5. A gennaio, poi, la più brutta delle notizie: ha scoperto di avere la leucemia. Proprio durante la degenza in ospedale, ecco la chiamata della redazione di Maria De Filippi: il 3 luglio avrebbe dovuto prendere parte al provino, a Roma. "Quello è stato l’unico vero momento di sconforto, perché per me era un obiettivo importante, visto che studio canto da quando avevo 12 anni, e ci dovevo rinunciare per le mie precarie condizioni di salute", ha raccontato a Il Mattino.

L'idea di farle un video mentre canta una canzone di Alicia Keys è arrivata a un infermiere dell'ospedale: "Nel giro di poche ore il video è diventato virale, superando ogni nostra aspettativa". E così è arrivata anche la chiamata di Amici per fare un provino a distanza, attraverso Skype: "Ho spiegato che non potevo presentarmi e gli ho mandato il video per fargli capire la situazione. Sono rimasti colpiti e mi hanno concesso di fare il provino collegata da casa via Skype".

Al momento non si conosce l'esito del provino, ma per Cassandra è una piccola battaglia vinta. Una delle tante del suo percorso.