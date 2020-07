Matrimonio A Prima Vista 7 USA: le coppie della nuova edizione

Di Claudia Cabrini mercoledì 15 luglio 2020

Questa sera in prima serata su Real Time debutterà la settima edizione di Matrimonio A Prima Vista USA. Ecco l'identikit delle coppie di sposi

Mancano poche ore al debutto della nuova stagione a stelle e strisce di Matrimonio A Prima Vista, arrivato nella sua edizione USA ormai alla settima edizione e finalmente di ritorno in prima visione anche qui da noi, su Real Time, in prima serata. Matrimonio A Prima Vista 7 USA tornerà infatti a farci compagnia con due episodi alla settimana, ogni mercoledì sera, durante i quali potremo conoscere più da vicino le coppie che avranno stavolta deciso di buttarsi a capofitto in questa esperienza di vita più che particolare.

Se è vero che il docu-reality approderà sugli schermi televisivi italiani soltanto questa sera, mercoledì 15 luglio, è altresì vero che già sappiamo chi siano stavolta le coppie protagoniste del programma. Ecco i primi identikit delle spose e degli sposi che impareremo a conoscere nel corso delle puntate.

La prima coppia di sposi è formata da Tristan Thompson e Mia Bally, entrambi di 29 anni e originari del Texas. Lui di professione tutor, il suo più grande hobby è prendersi del tempo per sé per dedicarsi interamente alla preghiera e alla meditazione. Mia, invece, è impiegata nelle risorse umane in una grande multinazionale. Il suo scopo nella vita è sempre stato quello di fare carriera, ma ora sarebbe pronta a costruirsi una famiglia e per questo è alla ricerca di un uomo gentile, capace di comprendere le sue esigenze e priorità e capace di donare amore incondizionato.

La seconda coppia è formata da Danielle Bergan e Bobby Dodd, a loro volta texani, 30 anni lei e 27 anni lui. Danielle è nata e cresciuta a Washington, e ai tempi dell'Università ha deciso di abbandonare i suoi studi per dedicarsi completamente al viaggio. Così, qualche anno dopo è arrivata in Texas, dove ha incominciato a fare carriera lavorando per una ditta di computer. I suoi genitori sono sposati da oltre 40 anni, e ora la trentenne è finalmente pronta a costruirsi una famiglia tutta sua. Il giovane Bobby, invece, di professione project manager, è cresciuto in un piccolo sobborgo di Dallas. Anche i suoi genitori sono sposati da 34 anni, ma a lui in amore non è mai andata altrettanto bene. Ha sempre intrattenuto rovinose relazioni online finite tutte malissimo. Ora però è diventato zio, e ha capito di nutrire a sua volta un forte senso di paternità.

Ultima ma per importanza, la coppia formata da Amber Martorana e Dave Flaherty, coppia più grande della stagione. Dave ha 37 anni, è originario della California e al momento lavora come manager. Tuttavia, il suo passato è caratterizzato da un'eccellente carriera nel basket, del quale Dave è stata una stella per diversi anni. Al momento è l'unico rimasto single nel suo gruppo di amici, e per questo ha deciso di partecipare al programma. Amber, invece, ha 36 anni e di lavoro fa l'analista. La sua ultima relazione importante si è conclusa due anni fa. Ammette di avere un hobby particolare; quello di uscire con più persone possibili, pur non arrivando mai ad una vera e propria relazione. Ora però si dice pronta a mettere la testa a posto, e per questo si è decisa a prendere parte al programma.

Quali sorprese ci riserveranno le tre coppie di Matrimonio A Prima Vista 7 USA?