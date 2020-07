Rete 4, palinsesto autunno 2020: tutti i programmi

Di Ivan Buratti lunedì 13 luglio 2020

Tutti i programmi che andranno in onda dal 6 settembre al 31 ottobre 2020.

Nella giornata di oggi, lunedì 13 luglio 2020, sono stati resi noti i palinsesti Mediaset per quanto riguarda la stagione autunnale 2020 (che va dal 6 settembre fino al 31 ottobre 2020). Quali sono le novità che interesseranno le tre principali reti dell'azienda televisiva? Vi abbiamo già presentato i palinsesti di Canale 5 ed Italia 1: ora è il turno di Rete 4, da cui non bisogna aspettarsi grandi rivoluzioni.

Partiamo dall'offerta in prima serata. Dal 31 agosto torna nella collocazione del lunedì Quarta repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro. Martedì spazio a Fuori dal coro dell'irriverente Mario Giordano, che anticipa Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio, in onda giovedì. Venerdì l'appuntamento è con la cronaca nera di Quarto grado, presentato da Gianluigi Nuzzi. Film al mercoledì e durante il weekend.

In access prime time torna Barbara Palombelli, eletta recentemente campionessa di presenze in tv, con l'informazione di Stasera Italia (che nel weekend diventa Stasera Italia Weekend, con Veronica Gentili). L'edizione delle 19.00 del Tg4 è invece seguita dalla soap opera Tempesta d'amore. Quale l'offerta giornaliera durante i giorni feriali? Dalle 8.00 alle 11.30 si alternano gli appuntamenti con Miami Vice, Major Crimes e la fiction italiana Carabinieri. Dalle 11.30 alle 13.00 largo alla cucina di Davide Mengacci con Ricette all'italiana, a cui segue l'appuntamento con La signora in giallo e Lo sportello di Forum, in onda dalle 14.00 alle 15.30. I telefilm Hamburg e Perry Mason e ancora film, invece, dalle 15.30 alle 18.50.

Il daytime durante il sabato e la domenica si modifica: dalle 8.00 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.50, in onda film dal catalogo Mediaset, frammezzati solo dallo slot di Ricette all'italiana e il telefilm Flikken, dalle 15.30 alle 16.30. La domenica arriva la fiction dalle 8.00 alle 10.00, mentre dalle 10.00 alle 10.45 tempo per la preghiera con la Santa Messa. Da segnalare, inoltre, I viaggi del cuore fino alle 12.00, Poirot dalle 12.30 alle 13.30 e Donnavventura, nella forchetta 13.30-14.30.