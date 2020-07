Ballando con le stelle 2020: il promo su Rai 1 (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 13 luglio 2020

The Rhythm of the night di Corona colonna sonora dello spot di lancio per la quindicesima edizione.

The rhythm of the night, il ritmo della notte che tornerà a farsi sentire all'interno dell'auditorium Rai di Roma da settembre su Rai 1, quando Ballando con le stelle riaccenderà le luci della pista da ballo dopo il rinvio di questa primavera per l'emergenza covid. Milly Carlucci e lo stuolo di maestri si stanno riscalando in vista delle prove che partiranno ad agosto.

Intanto per iniziare a gustare quella che sarà la quindicesima edizione dello show, un primo breve spot promozionale è in onda sulle reti Rai. Abbiamo citato il successo di Corona del 1993 non a caso: da quella che sembra essere un'isola, i maestri ballerini a coppia si scatenano tra le luci di un affascinante tramonto estivo e le palme che fanno da sfondo ad una scenografia 'totally wild'.

Anche se per lo spot "L'attesa è finita" in realtà, essendo solo metà luglio, di attesa ce ne sarà ancora da smaltire prima di risentire le note della sigla ufficiale Ho voglia di ballare suonata dalla big band di Paolo Belli. Appuntamento a settembre in prima serata su Rai 1.