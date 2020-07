Rai, le anticipazioni dei palinsesti per l'autunno 2020

Di Paolo Sutera lunedì 13 luglio 2020

A pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti Rai, numerose le anticipazioni che sono trapelate su cosa vedremo sulle prime tre reti della tv pubblica

I giochi sono ormai stati fatti, come confermano le anticipazioni delle settimane scorse (e le numerose anteprime che avete potuto leggere su TvBlog): il palinsesto delle tre principali reti Rai per la stagione 2020-2021 sarà presentato ufficialmente giovedì 16 luglio 2020, ma sembra ormai chiaro quello che vedremo nel prossimo autunno tv. Alle notizie già trapelate, nelle ore scorse, se ne sono aggiunte altre, come rivelato da Veronica Marino per Adnkronos.

Rai 1, anticipazioni palinsesto 2020-21

Iniziano da Raiuno, dove manterranno la propria posizione tutti i "big" già apprezzati dal pubblico come Carlo Conti (Tale e Quale Show, che tornerà in versione ridotta), Milly Carlucci (Ballando con le stelle ed Il Cantante Mascherato), Mara Venier (Domenica In), Amadeus (I Soliti Ignoti e Sanremo, con una novità di cui vi parleremo a breve) ed Antonella Clerici.

Proprio quest'ultima è protagonista di due interessanti novità: la prima sarà E' sempre mezzogiorno (prima noto come La casa nel bosco), il programma che segnerà il suo ritorno nella fascia storica del day time occupata per quasi vent'anni da La Prova del Cuoco e che la vedrà in diretta da Milano. La seconda, invece, sarà The Voice Senior, come anticipato da TvBlog: versione per over del celebre talent show già visto su Raidue.

Restando in daytime: Monica Giandotti ed un volto ancora da annunciare saranno alla guida di Uno Mattina, confermata Eleonora Daniele con Storie Italiane, in arrivo Serena Bortone al pomeriggio con Ogni mondo è paese, che anticiperà Il Paradiso delle Signore e poi darà la linea a La Vita in Diretta, con la conduzione in solitaria di Alberto Matano. L'Eredità sarà ancora il quiz del preserale, con Flavio Insinna.

Tra le altre novità, Linea Bianca, Linea Blu e Linea Verde dovrebbero allungarsi nella durata, così come Italia Sì di Marco Liorni (quest'ultimo anche in pole position per gli speciali natalizi che segneranno il ritorno di Affari Tuoi). Monica Maggioni proporrà 60 Minuti, il lunedì in seconda serata; Nunzia De Girolamo, invece, sarà in onda da metà novembre nella seconda serata del sabato con Ciao Maschio, interviste a soli personaggi maschili su temi di attualità.

Rivedremo le strisce notturne di Gigi Marzullo, mentre per quanto riguarda il "caso Cuccarini", la conduttrice oltre ad avere la guida con Carlo Conti de Lo Zecchino d'Oro (sia al pomeriggio che in prima serata) dovrebbe avere anche un one woman show in primavera.

Rai 2, anticipazioni palinsesto 2020-21

punta molto di più sui talk show: alle 14:00 tornerà Milo Infante con Ore 14, dedicato a cronaca ed attualità con attenzione al punto di vista dei giovani; il sabato pomeriggio altro gradito ritorno, quello di Paola Perego, con Il filo rosso, che si occuperà del rapporto tra nonni e nipoti. Il giovedì in prima serata ci sarà invece Seconda linea, con Alessandro Giuli e Francesca Fagnani.

La rete sarà molto attiva in seconda serata, con numerosi titoli: innanzitutto, la striscia comica in onda tutti i giorni tranne il mercoledì con protagonista Valerio Lundini, che si è già fatto notare grazie a Battute ed all'Altro Festival, ideata da Giovanni Benincasa. Annalisa Bruschi proporrà una nuova trasmissione dedicata all'economia, Re-Start; Primo Set sarà invece dedicato alla ripartenza del cinema italiano dopo il lockdown (con Antonia Truppo e Gianvito Casadonte); Laura Tecce condurrà Second Life, che si occuperà degli aspetti inediti di alcuni esponenti politici mentre Sì o no (titolo provvisorio) vedrà Sabrina Giannini interrogarsi su alcune questioni legate alla nostra epoca.

Da segnalare, anche, nel fine settimana, un programma branded content con Simona Ventura; il sabato pomeriggio, Love Game, dating show con Carolina Rey, l'arrivo in tv di Unposted, il docufilm sulla vita di Chiara Ferragni che andrà in prima serata e la conferma de I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli, che compie 30 anni.

Rai 3, anticipazioni 2020-21

La novità più eclatante di Raitre è in realtà una non-novità, ovvero Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio che, dopo Raiuno e Raidue, torna sulla rete che lo ha lanciato nel 2003. Previsto, poi, Prima che sia troppo tardi, programma che si ispira allo storico programma del Maestro Manzi e che aiuterà i telespettatori ad arricchire il proprio italiano, con la conduzione di Noemi Gherrero e la presenza dei docenti di storia della lingua italiana Valeria Della Valle e Giuseppe Patota.

Massimo Ranieri condurrà Secondi (di cui a breve vi daremo ulteriori informazioni), mentre alla guida di Mi Manda Raitre arrivano Federico Ruffo e Lidia Galeazzo. Confermati Agorà -con nuova e probabile doppia conduzione di Gianluca Semprini e Luisella Costamagna-, Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli e Mezz'ora in più con Lucia Annunziata, che si allungherà di altri 30 minuti con uno spazio dedicato agli esteri. Infine, una nuova avventura per Franca Leosini, che a dicembre condurrà due puntate di Che fine ha fatto Baby Jane?, programma che si occuperà di chi ha scontato la propria pena ed ora si sta reinserendo nella società.