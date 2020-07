Un Posto al Sole torna dopo il lockdown con nuove nozze e un divorzio

Di Giorgia Iovane domenica 12 luglio 2020

Un Posto al Sole torna nell'access di Rai 3 con le nuove puntate post Lockdown: dove eravamo rimasti?

Come annunciato, Un Posto al Sole torna su Rai 3 da lunedì 13 luglio alle 20.45 con le nuove puntate. A un mese dalla riapertura del set e dopo 100 giorni senza aggiornamenti sulle tante storylines che si intrecciano a Palazzo Palladini, la soap opera partenopea torna a raccontare le storie dei suoi protagonisti, lasciando per ora da parte il COVID, almeno nel suo racconto.

Nel mondo reale, invece, la pandemia è argomento caldo e oggetto di grande attenzione produttiva. Come già raccontato alla riapertura del set, il Centro di Produzione Rai di Napoli e la società produttrice della soap hanno attivato un rigido protocollo di sicurezza per garantire a tutti, cast e crew, di lavorare in tranquillità, lontani dal rischio di un contagio. Attualmente sono tre le troupe che lavorano in contemporanea, una in esterni e due in interni: il set è sanificato al mattino e a fine giornata, vi si accede solo dopo la misurazione della temperatura e vi è ammesso solo il minimo personale necessario. Gli attori non condividono camerini, ma hanno spazi propri dove ricevono i costumi, igienizzati la mattina e alla fine delle riprese: per loro un impegno in più, visto che trucco e parrucco sono sospesi e devono provvedere da soli al make-up e all'hair styling. Tutti indossano la mascherina, mentre il regista ha anche la visiera.

Le misure hanno un impatto forte anche sulla messa in scena e sulla costruzione narrativa: nessun bacio e nessun abbraccio è ammesso e di conseguenza tocca alla regia trovare il modo di dare la sensazione di una vicinanza vietata dalle regole del distanziamento sociale. Le scene sono quindi state riscritte per garantire il rispetto delle norme anti-Covid.



Un Posto al Sole, anticipazioni 13- 17 luglio 2020

Vediamo quindi le principali storylines attive in questa prima settimana di ripresa.

Serena e Filippo sono alle prese con la nuova vita dopo il divorzio: di fronte all'ennesima discussione, Serena sembra decisa a voltare pagina e iniziare la sua storia con Leonardo, ma bisognerà capire come la prenderà Filippo.

Scampata al tentato omicidio grazie a Roberto, Marina è contesa da Ferri e Fabrizio Rosato: se Fabrizio è intenzionato a recuperare un po' di tranquillità con la donna, gli affari che la portano lontano con Roberto lo ingelosiscono furiosamente.

Il magistrato Eugenio Nicotera spera di dare una svolta alle indagini sul clan Tregara, che intanto non mostra nessuna paura e agisce in maniera sempre più spietata. Eugenio, però, non molla e fa importanti passi in avanti, mentre Viola teme per l'incolumità del marito: le tensioni tra i due crescono.

Giulia Poggi e famiglia sono impegnati nella gestione del cagnolino arrivato alla Terrazza, mentre Guido e Mariella sono sempre più impegnati nella complicata organizzazione del loro matrimonio: dovranno decidere i testimoni e anche capire come gestire l'arrivo di Dolly alle nozze-battesimo.

