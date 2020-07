Tutto su mia madre, casting aperti per il nuovo 'racconto del quotidiano' di Stand By Me

Di Giorgia Iovane domenica 12 luglio 2020

Mamme dalla vita 'insospettabile' raccontate dai figli nel nuovo programma di Stand by Me.

Storie di mamme e figli, storie di vita quotidiana e straordinaria da portare in tv: un genere quello della 'quotidiana straordinarietà' caro a Stand By Me che è infatti la casa di produzione di Tutto su mia madre - La storia di un amore unico, nuovo programma, prossimamente in tv. Previa individuazione però di profili, di relazioni, di protagonisti degli di essere raccontati.



"Un nuovo programma TV che racconta le bellissime storie tra Mamme & Figli❣ Raccontateci il vostro rapporto speciale e scrivete a tuttosumiamadre@standbyme.tv"

si legge nella call per i casting che la Stand by Me ha pubblicato sui suoi social. Conoscendo la 'mano' della produzione, immagino un programma alla Sconosciuti, che resta una delle principali chicche della library e per molti versi progenitore di un genere che ha fatto scuola. Se poi questo nuovo format - o meglio racconto del quotidiano - sia destinato all'access di Rai 3 o a altre collocazioni, magari di prima serata su altre reti, lo scopriremo solo vivendo.

Intanto è necessario trovare protagonisti: chi si riconosce nell'identikit per la particolare relazione con la madre, chi ha voglia di raccontare al pubblico la vita apparentemente normale, ma intrinsecamente eccezionale, della propria mamma, magari una di quelle vite che si capiscono e si apprezzano solo una volta diventati adulti e a conoscenza di tanti dettagli prima confusi nella 'normalità dell'infanzia, può scrivere alla Stand by Me.