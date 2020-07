Save the Date, speciale i Luoghi del Cuore FAI per scoprire l'Italia nascosta

Di Giorgia Iovane domenica 12 luglio 2020

Giorgio Pasotti conduce una puntata speciale di Save The Date domenica 12 luglio su Rai 5.

L'estate 2020 sarà di certo ricordata come una delle più difficili degli ultimi anni dal settore turistico: il COVID ha bloccato i flussi e le misure di sicurezza spingono gli italiani a cercare luoghi misconosciuti in Patria per qualche giorno di relax, se possibile. In questo senso il viaggio proposto dal FAI nei Luoghi del Cuore della nostra Penisola cade a pennello per far conoscere al pubblico alcuni dei tesori nascosti del nostro Paese e lo si può trovare riassunto in Save the Date: In viaggio verso i Luoghi del Cuore, in onda questa sera domenica 12 luglio dalle 20.20 su Rai 5.

A guidare il pubblico in questa esplorazione l'attore Giorgio Pasotti, accompagnato dalle testimonianze di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo che narrano i luoghi ai quali sono particolarmente legati (e che si possono anche votare sul sito Fai.

Sono più di 30 i testimonial impegnati in questa decima edizione de I Luoghi del Cuore: tra loro Maria Teresa Ruta, che racconta la Mole Antonelliana a Torino, Iaia Forte a sostegno del Parco Archeologico Pausilypon e della Chiesa Disciplina della Santa Croce a Napoli, Massimo Wertmüller, legato all’Abbazia di San Galgano (SI), mentre Luisa Bonesio, docente di Estetica all’Università di Pavia e di Geofilosofia del paesaggio in vari Corsi e Scuole di Specializzazione, ci porta nell’ex Villaggio Sanatoriale di Sondalo, il più rilevante esempio di architettura razionalista in Valtellina.

Un viaggio nelle pieghe di un Paese meraviglioso, da difendere e da tutelare, nelle sue bellezze paesaggistiche, artistiche e anche sociali.