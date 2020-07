Buon compleanno Renato Pozzetto: Mediaset lo festeggia con speciali e film

Di Paolo Sutera domenica 12 luglio 2020

In occasione degli 80 anni di Renato Pozzetto Mediaset manderà in onda per tutta la settimana film che lo hanno visto protagonista, su Canale 5, Rete 4 e Cine 34

Il 14 luglio 2020 Renato Pozzetto compirà 80 anni. Un compleanno importante che va celebrato, soprattutto se il festeggiato è uno degli attori che hanno contribuito a dare alla commedia italiana una sferzata di non-sense ed un'ironia non da tutti.

Con una carriera nata insieme a Cochi Ponzoni e proseguita poi da solo (negli anni Duemila la coppia è tornata ad esibirsi insieme), Pozzetto ci ha fatto ridere in modi che altri attori comici italiani non avrebbero pensato. La sua maschera di -diremmo oggi- "loser", sempre nel mezzo di situazioni ed equivoci che lo vedono svantaggiato fin dall'inizio ma non per questo demoralizzato, è stata la chiave del suo successo.

Un successo costruito da film che tra gli anni Ottanta e Novanta lo hanno consacrato nell'Olimpo della comicità italiana: che fosse il protagonista assoluto (come ne "Il ragazzo di campagna" o in "Da grande", rispettivamente del 1984 e del 1987) o in coppia con altri protagonisti del cinema di quegli (basti pensare a "Lui è peggio di me" del 1985 con Adriano Celentano, ad "Infelici e contenti" del 1992 con Ezio Greggio o a "Ricky e Barabba" con Christian De Sica dello stesso anno, o ai tre capitoli de "Le Comiche" con Paolo Villaggio nel 1990, 1991 e 1994, ma anche al mitico "Grandi Magazzini", del cui cast corale ha fatto parte del 1986), la cifra di Pozzetto è sempre stata chiara e ben distinguibile da tutte le altre.

Proprio grazie alla vastissima filmografia che lo ha visto protagonista, Mediaset ha preparato un'intera settimana di celebrazioni per i suoi 80 anni. I festeggiamenti sono iniziati l'11 luglio con uno Speciale Tg5 curato da Anna Praderio, che ha intervistato Pozzetto, Cochi Ponzoni, Renzo Arbore, Paolo Jannacci, Ezio Greggio, Dalila Di Lazzaro ed Eleonora Giorgi (visibile su Mediaset Play).

Si prosegue oggi, 12 luglio, alle 16:50 con "Lui è peggio di me", in onda su Canale 5. Il 14, giorno del suo compleanno, a celebrarlo sarà Rete 4 con, alle 21:20, "Il ragazzo di campagna" ed a seguire "Non più di uno" ed il Renato Pozzetto Special, a cura di Paolo Piccioli.

Dal giorno successivo, il 15 luglio, inizierà invece una maratona su Cine 34: ogni giorno, in prima e seconda serata, il canale tematico dedicherà due film con protagonista Renato Pozzetto. Si inizia con "La casa stregata" (1982) ed "Oh, Serafina!" (1976), per poi proseguire il 16 con "Piedipiatti" (1991) e "Noi uomini duri" (1987), il 17 sarà la volta di "Mia moglie è una strega" (1980) e "Grandi Magazzini", il 18 andranno in onda "7 chili in 7 giorni" (1986) e "Le Comiche" (1990), per poi concludere il 19 con "Le Comiche 2" (1991) e "Le Nuove Comiche" (1994).

La Rai, invece, affida le celebrazioni a RaiPlay, mettendo a disposizione sulla piattaforma alcuni film della carriera di Renato Pozzetto, come "Sono fotogenico" (1980), "Mani di fata" (1983), "Fico d'India" (1980) e "Saxofone" (1978, di cui è anche regista), oltre alle miniserie Nebbia in Valpadana (2000) e Casa e bottega (2013).