Tutti i sospetti su mia madre, su Raidue il thriller su una mamma iperprotettiva (Video)

Di Paolo Sutera sabato 11 luglio 2020

Su Raidue va in onda Tutti i sospetti su mia madre, il film-tv che racconta la storia di Claire, madre iperprotettiva di Maddy, costretta a difendere quest'ultima dall'accusa di omicidio di un ragazzo

Una madre accusata di essere iperprotettiva ed una figlia coinvolta in un caso di omicidio: con queste premesse, il film-tv Tutti i sospetti su mia madre, in onda questa sera, 11 luglio 2020, alle 21:45 su Raidue, promette thriller e colpi di scena a volontà.

La trama

(Jennifer Taylor) è la madre di Maddy (Mia Topalian), studentessa dell'ultimo anno di liceo. La donna è sempre stata iperprotettiva nei confronti della figlia, che segue ovunque vada e di cui controlla ogni azione, per assicurarsi che stia bene.

Se Claire si comporta così c'è un motivo: da piccola Maddy è stata quasi rapita in Biblioteca da un uomo, che Claire è riuscita a fermare ed arrestare. Da quel giorno, però, la donna ha vissuto con la paura che alla figlia potesse succedere qualcosa, e non la perde mai di vista.

Per questo, quando Maddy inizia a frequentare Gina West (Danielle Chuchran) e Tucker (Spencer Neville), Claire non approva, fino a farle una scenata ad una festa del college a cui era stata invitata. In particolare, Claire non vuole che la figlia si frequenti con Tucker, arrivando anche a minacciare il ragazzo.

Il giorno dopo, però, Tucker viene effettivamente trovato senza vita: la prima sospettata è Maddy, che viene portata in prigione. Maddy, però, è innocente: mentre cerca di dimostrare di non avere ucciso lei Tucker, inizia a sospettare che sia stata proprio la madre. Ma solo verso la fine del film le cose si faranno più chiare.

Curiosità

Il film-tv è andato in onda per la prima volta su Lifetime il 25 dicembre 2016, con il titolo "Stalked by my mother", proprio ad indicare l'atteggiamento ossessivo della protagonista nei confronti della figlia. Un titolo che ricorda la saga di "Staked by my doctor", da noi diventato "Ossessione senza fine". Non a caso, l'autore e regista del film-tv è Doug Campbell, che ha lavorato a tre film su quattro della saga con Eric Roberts.

Tutti i sospetti su mia madre, streaming

E' possibile vedere Tutti i sospetti su mia madre in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.