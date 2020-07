Giusina in cucina, il pilot diventa una (mini)serie per Food Network

Di Giorgia Iovane sabato 11 luglio 2020

Da divertissement da lockdown a nuovo titolo della produzione stabile di Discovery: Giusina in cucina torna con 6 nuove puntate.

In principio fu una scommessa: con l'attività principale in stand-by causa lockdown, Giusi Battaglia ha riversato la sua energia e la sua dedizione sui fornelli, come del resto molti italiani hanno fatto, cercando distrazione e consolazione nel sempre amato cibo. In questo caso, però, la passione per la cucina, l'abilità di cuoca e il ricettario siciliano sono stati gli inattesi ingredienti per un format tutto nuovo, nato e girato amatorialmente durante la Quarantena e approdato su Food Network come 'un segno' di resistenza e, per certi versi, di rinascita, anche per un settore come quello della produzione televisiva rimasto inevitabilmente bloccato e con poche certezze.

Il pilot è piaciuto e ha convinto, la padrona di casa ha sfoderato subito alcuni dei classici dell'opulenta cucina siciliana e così quel che era nato come un divertissement è diventato un nuovo titolo dell'offerta stagionale del gruppo Discovery. Sono già pronte per la messa in onda, infatti, le nuove puntate di Giusina in cucina - Gusto e tradizione palermitana, su Food Network (DTT, 33) da sabato 11 luglio alle 15.45.



Si tratta di 6 nuove puntate da mezz'ora ciascuna prodotte da Jumpcutmedia per Discovery Italia, nelle quali si ripercorrono alcune delle ricette della tradizione palermitana, dalle sarde a beccafico allo sfincione, dalla crostata al gelo di anguria alle brioches. Non contenta, Giusi si cimenta anche con la sigla del programma, Amore e Cucina, scritta da Lello Analfino dei Tinturia e cantata dalla padrona di casa.

Insomma, Giusi ha scelto di non risparmiarsi in cucina e neanche davanti alle telecamere. Suggeriamo un servizio di delivery, perché certe cose si possono anche insegnare passo per passo, ma la tradizione vuole innanzitutto rispetto: per cui un assaggio di prima mano sarebbe sempre consigliabile... Intanto potete seguire le nuove puntate di Giusina in cucina - Gusto e tradizione palermitana non solo su Food Network, ma anche su Tivùsat, al canale 53, e on demand su Dplay.