Champions League, oggi sorteggio Final Eight in diretta tv

Di Massimo Galanto venerdì 10 luglio 2020

Ecco dove vedere il sorteggio per la Final Eight della Champions League

Oggi, venerdì 10 luglio, dalle ore 11.55, all’Uefa Head Quarter di Nyon si terrà il sorteggio valido per la Final Eight della Uefa Champions League 2019 - 2020.

L'evento sarà trasmesso in diretta in chiaro da Mediaset, sul canale 20 (con il commento in diretta di Massimo Callegari), oltre che da Sky, che li proporrà su Sky Sport Football e Sky Sport 24 (con la conduzione in studio di Leo di Bello, in compagnia di Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Riccardo Trevisani).

Dopo la pandemia, il format della Champions League è stato rivisto e, dai quarti di finale in poi, tutte le partite si giocano a Lisbona in gara secca.

In Svizzera oggi vengono decisi gli accoppiamenti dei quarti e delle semifinali. Le squadre qualificate sono Atalanta, PSG, Atletico Madrid e Lipsia. A queste si aggiungono le vincenti degli ottavi in sospeso: Juventus-Lione, Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid, Bayern Monaco-Chelsea.

Le gare di ritorno degli ottavi di finale si disputano il 7 e 8 agosto; i quarti iniziano il 12 e terminano il 15; le semifinali il 18 e 19; ultimo atto, infine, allo stadio Da Luz di Lisbona il 23 agosto.

I sorteggi di Champions League sono proposti anche in live streaming sul portale di Sport Mediaset e su NOW TV e skysport.it.