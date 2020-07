Vite Al Limite: Dominic lancia raccolta fondi per dimagrire di nuovo

Di Claudia Cabrini giovedì 9 luglio 2020

Il giovane, che pesava 320 chili, in clinica è riuscito a perdere soltanto 26 chilogrammi. Ora chiede aiuto sui social: "Mi servono 30,000$ per ricominciare da capo"

Si chiama Dominic Hernandez, pesa più di 320 chili, e sarà uno dei protagonisti degli episodi di Vite Al Limite che andranno in onda in prima serata su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, proprio questa sera. Ma non è tutto. Oggi vorremmo infatti raccontarvi della particolare storia di questo giovane originario della California perché soltanto pochi giorni fa abbiamo scoperto che le sue condizioni siano peggiorate nel corso di qualche mese soltanto. Il ragazzo avrebbe infatti disperato bisogno di aiuto, e lo avrebbe chiesto attivando una campagna di raccolta fondi online per ottenere il denaro a lui necessario per farsi operare di nuovo.

Ma partiamo dal principio. Dominic, originario della California, è un giovane senza fissa dimora che approda a Vite Al Limite dopo diversi mesi di permanenza in un vecchio van arrugginito, all'interno del quale vive con il fratello. La sua partecipazione all'ottava stagione di Vite Al Limite ha certo del particolare. Di fatto, a causa della sua grave condizione di obesità che, lo ricordiamo, lo ha portato a pesare più di 320 chili, Dominic non riesce a condurre una vita normale. Non riesce a muoversi e fatica a camminare, e anche per questo non può nemmeno lontanamente ipotizzare di smetterla di vivere per strada e di trovarsi un lavoro. Dominic chiederà quindi aiuto al Dottor Nowzaradan per tornare a condurre una vita normale, una volta per tutte.

E se il lungo e complicato percorso che Dominic porterà a termine nella clinica di Houston potremo di fatto scoprirlo stasera (percorso purtroppo negativo e durante il quale il giovane perderà in totale soltanto 26 chili) è qualche anticipazione su tutto ciò che è accaduto dopo che vorremmo raccontarvi oggi. Sì, perché abbiamo scoperto che al momento Dominic non starebbe poi così bene ma, anzi, sarebbe tragicamente peggiorato, psicologicamente soprattutto. Il ragazzo, che aveva sempre trovato rifugio nel cibo sin da bambino per sopperire alla mancata presenza del padre che lo aveva abbandonato quando era ancora molto piccolo, avrebbe riacquistato ulteriore peso - e in gran quantità - non appena uscito dalla clinica texana, e ora sarebbe davvero arrivato al limite della sopravvivenza, purtroppo.

Dal magazine In Touch Weekly, scopriamo infatti che lo scorso marzo sulla piattaforma di raccolta fondi FoundMe Dominic avrebbe pubblicato una richiesta assai particolare: "Cerco assistenza finanziaria per non lasciare che la mia vita venga completamente rovinata dal cibo". Il ragazzo, che online ha specificato di essere ancora senza fissa dimora e costretto a dormire ogni notte dove gli capita, ha inoltre aggiunto che gli occorrerebbero almeno 30,000 dollari per potersi salvare la pelle. Al momento, però, di dollari ne avrebbe accumulati soltanto 4,200$. Dai suoi profili social scopriamo che Dominic non sia ancora riuscito ad ottenere il conferimento di una casa popolare, che gli occorrerebbe per incominciare un percorso di dimagrimento assai difficile da attuare vivendo per strada. Dallo scorso marzo, inoltre, di Dominic si sarebbero perse le tracce. Sembra che al momento non viva più in quel rugginoso van col fratello, e chi ancora lo ricorda tra i protagonisti di Vite Al Limite starebbe sinceramente iniziando a preoccuparsi per lui.