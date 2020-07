Giancarlo Magalli: "Morselli e Morise fuori da I Fatti vostri non per colpa mia, ho lottato per evitare la loro sostituzione"

Di Massimo Galanto giovedì 9 luglio 2020

Il conduttore di I Fatti vostri risponde a Marcello Cirillo e fa chiarezza sulle novità nel cast

Lo scorso 17 giugno Blogo ha anticipato l'esclusione dal cast della prossima stagione di I fatti vostri di Roberta Morise, Demo Morselli e Graziano Galatone. Oggi Giancarlo Magalli, rispondendo a Marcello Cirillo (che però ha evitato di nominare), ha spiegato su Facebook di non essere il responsabile dell'addio di Morise e Morselli, rivelando di aver, anzi, lottato per trattenerli.

Il solito astioso, di cui non voglio nemmeno fare il nome, ha dichiarato ai giornali che il prossimo anno a “I Fatti Vostri” il M° Demo Morselli non ci sarà per colpa mia e la fitta schiera dei giornalastri si è precipitata a diffondere la notizia senza prendersi la briga di verificare. Bastava una telefonata: il M° Morselli è vivo e vegeto (io ci ho parlato anche ieri) ed avrebbe, essendo persona perbene e sincera, confermato che io con la sua sostituzione non c’entro nulla e che, anzi, mi sono molto battuto per evitarla, assieme a quella di Roberta Morise (e anche lei lo ha confermato). Quindi per amore di polemica si diffondono notizie false e diffamatorie alle quali potrei anche cominciare a rispondere con gli avvocati.

Le parole di Magalli arrivano nelle ore calde della nuova polemica a distanza con Adriana Volpe, che in termini di ascolto non ha praticamente mosso nulla per Ogni mattina, in onda su Tv8, rimasto praticamente fermo a 102.000 spettatori e l'1.1% di share.