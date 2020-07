Naya Rivera di Glee scomparsa in un lago in California: ricerche in corso

Di Paolo Sutera giovedì 9 luglio 2020

Le autorità si sono messe in moto per cercare Naya Rivera, attrice nota per il ruolo di Santana Lopez in Glee e scomparsa in un lago in California, dove si era recata con il figlio

Sono in corso in queste ore nel lago Piru, in California, le ricerche di Naya Rivera, attrice 33enne diventata popolare negli anni scorsi grazie al ruolo di Santana Lopez in Glee. La giovane donna è stata dichiarata scomparsa dopo che, mercoledì sera, il figlio Josey di 4 anni è stato ritrovato da solo ed addormentato su una barca che la Rivera aveva noleggiato poche ore prima.

Stando al Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Ventura, che si sta occupando delle ricerche, l'attrice aveva noleggiato l'imbarcazione intorno alle 13:00: circa tre ore dopo il ritrovamento del bambino, che avrebbe raccontato alle autorità che la madre si era tuffata in acqua e che non era più riemersa. A confermare l'identità della Rivera il ritrovamento della sua auto poco distante dal lago ed, al suo interno, la sua borsa.

La Rivera viene considerata, per ora, "possibile vittima di annegamento": in questo senso si stanno muovendo le ricerche che, interrotte con l'arrivo della notte, riprenderanno nelle prossime ore, con l'alba, coinvolgendo elicotteri, droni e sommozzatori.

Mentre i fan di Glee pregano affinché tutto possa risolversi per il meglio, resta l'amarezza per quello che sembra essere un vero e proprio accanimento del destino su alcuni interpreti della serie tv andata in onda per sei stagioni su Fox America e creata da Ryan Murphy: prima la morte di Cory Monteith dopo la quarta stagione, poi quella di Mark Salling, avvenuta dopo le accuse ricevute di possesso di materiale pedo-pornografico.

Nel mezzo, le numerose rivelazioni trapelate nel corso degli anni sul clima non proprio gioioso (al contrario del messaggio che la serie ha sempre voluto trasmettere ai suoi telespettatori) che si respirava sul set, tra tensioni e liti tra gli attori. L'ultimo caso era esploso il mese scorso, con Lea Michele finita nell'occhio del ciclone per il suo comportamento aggressivo nei confronti di altri colleghi, accuse che hanno spinto l'attrice a chiedere pubblicamente scusa.

Ora le apprensioni per la sorte di Naya Rivera, attualmente nel cast di Step Up: High Water, serie tv in onda su Starz e rinnovata per una terza stagione. L'attrice, nel 2013, era venuta in Italia come ospite della 43esima edizione del Giffoni Film Festival.