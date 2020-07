Sky, Mihajlovic attacca Caressa: "Il conduttore piccolino, marito di Benedetta Parodi..."

Di Massimo Falcioni giovedì 9 luglio 2020

A Sky Calcio Show un nervosissimo Mihajlovic se la prende con l'assente Caressa, colpevole domenica sera di non aver dato giusto risalto alla vittoria del Bologna con l'Inter. "Quel piccolino che conduce, marito di Benedetta Parodi....". In studio Bonan difende il collega

Sinisa Mihajlovic va all’attacco di Fabio Caressa, ma lo fa nel programma sbagliato. L’allenatore del Bologna, durante Sky Calcio Show, se la prende con il conduttore di Sky Calcio Club che, a suo dire, domenica sera non avrebbe sottolineato i meriti dei rossoblu vittoriosi a San Siro con l’Inter.

Arrivato alla postazione delle interviste già nervosissimo, a causa dell’espulsione subita e del ko interno rimediato col Sassuolo, Mihajlovic rifiuta qualsiasi domanda dando il via al personale monologo. Fino al momento clou che vede protagonista involontario proprio Caressa.

“Domenica abbiamo vinto con l’Inter e ho visto quella trasmissione dove si tolgono le giacche, con il piccolino che conduce, marito di Benedetta Parodi”, accusa il mister. “C’era anche dentro Bergomi […] ho sentito mezz’ora, non si è mai detta una parola del Bologna, è una vergogna, sembrava che lavorate su Inter Channel. A nessuno è venuto in mente di farci i complimenti, si è parlato mezz’ora dell’inter. Questo non è giornalismo”.

Immediata la replica di Alessandro Bonan: “Mi farebbe piacere far intervenire Caressa e i suoi ospiti. Non ho visto quel momento, ma c’era in quel caso una sconfitta che faceva molto rumore. Durante la giornata era stato sottolineato il merito del Bologna”.

Una ulteriore precisazione arriva pochi istanti dopo. “Ho una sincera simpatia per Mihajlovic – aggiunge Bonan - però certe espressioni usate stasera nei confronti di un bravissimo collega non mi sono piaciute. Nello specifico dobbiamo sottolineare che la partita vinta dal Bologna era del pomeriggio. C’è stato un post partita dove si è parlato molto della vittoria del Bologna. L’altra trasmissione arriva la sera tardi, tratta vari argomenti e in quel caso faceva molto rumore la sconfitta dell’Inter e di quello, giornalisticamente in maniera secondo me giusta, si è parlato”.