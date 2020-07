Quali sono i conduttori più presenti in tv? Ecco la classifica

Di Marco Salaris mercoledì 8 luglio 2020

Da Barbara d'Urso a Giancarlo Magalli, le coppie Matano-Cuccarini e Bisti-Poletti. La chart pubblicata da Tv Sorrisi e Canzoni

Quanti di voi mentre guardano la tv avvistano quel conduttore o quella conduttrice ed esclamano "ma quanti programmi conduce?" oppure "ma quanto sta in tv?". Sono domande comuni quando ci si ritrova a parlare del piccolo schermo, oggi però hanno anche una risposta.

Complice una speciale classifica stilata da Tv Sorrisi e Canzoni nella quale scopriamo quali sono i personaggi più presenzialisti e per quante ore sono stati sul video nel periodo compreso tra il 31 agosto 2019 e il 5 giugno scorso.

Iniziamo dalle zone basse della classifica per poi salire e scoprire chi è in vetta: Flavio Insinna, impegnato per tutta la stagione con L'eredità si prende la quindicesima posizione con 267 ore di presenza in tv. Lo segue in quattordicesima il collega di game show Gerry Scotti diviso fra Caduta Libera, Conto alla rovescia, Striscia la Notizia il ruolo di giudice in Tu si que vales e Amici Speciali con una differenza di soli 60 minuti: 268 ore.

Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto e Una storia da cantare è al tredicesimo posto con 297 ore. Dodicesima posizione per Francesco Vecchi, al timone di Mattino cinque, 300 ore per lui. Maria de Filippi, data per certa nelle posizioni più alte della chart, si accontenta dell'undicesima posizione con 301 ore di presenze. Pari merito per i concorrenti a distanza Giancarlo Magalli e Myrta Merlino: l'uno su Rai 2 e l'altra su La7, sono rispettivamente al decimo e nono posto per 312 ore ciascuno.

Eleonora Daniele ha vissuto un anno televisivo speciale, incinta di Carlotta nata lo scorso 25 maggio, porta a casa ben 332 ore davanti al video, ottavo posto. Numero 7 condivisa in coppia, Valentina Bisti e Roberto Poletti, conduttori della scorsa edizione di Unomattina sono stati insieme per 333 ore di dirette. La sesta posizione invece è per un'altra coppia...scoppiata! Alberto Matano e Lorella Cuccarini: 343 ore di tv per il giornalista, una in più per la showgirl.

Entriamo nelle zone calde della classifica con il quinto posto, occupato da Serena Bortone fresca di arrivederci alla sua Agorà su Rai 3, 359 ore. Clamorosamente fuori dal podio per un soffio c'è Barbara d'Urso, non sono bastati Pomeriggio cinque, Domenica Live, e le lunghe prime serate di Live non è la d'Urso per agguantare il primato: è stata in tv per 'sole' 362 ore.

La medaglia di bronzo va a Tiziana Panella che colleziona 380 ore condotte di Tagadà, mentre alla seconda posizione spicca a sorpresa Sveva Sagramola, conduttrice di Geo su Rai 3 a quota 470 ore. Dunque, arrivati alla vetta, scopriamo che lo scettro di conduttrice più presente in televisione va a Barbara Palombelli con una quantità totale di 716 ore tra gli appuntamenti giornalieri di Forum nelle due versioni (mattutina su Canale 5 e pomeridiana su Rete 4) e di Stasera Italia.

La giornalista, sempre su Sorrisi, non si fa cruccio nel manifestare tutta la soddisfazione per il record:



Mi piace questo primato - afferma - ma non sarebbe possibile raggiungere questi risultati se non avessi delle grandi squadre. Serve una disciplina micidiale e un'organizzazione miliare. Qual è il mio segreto? Lo Yoga che mi aiuta a tenere la concentrazione, 20 minuti di cyclette al giorno per il fisico.