Come sorelle, su Canale 5 dalla Turchia ecco un nuovo family drama

Di Paolino mercoledì 8 luglio 2020

Su Canale 5 debutta Come sorelle, nuova serie tv turca che racconta le vicende di tre sorelle, che prima non sapevano dell'esistenza l'una dell'altra

Se quest'estate uscire dai confini nazionali sarà complicato, ci pensa Canale 5 a far viaggiare il proprio pubblico all'estero. La meta preferita è la Turchia: dopo Daydreamer, infatti, arriva Come sorelle, nuova serie turca in onda, però, in prima serata, da oggi, 8 luglio 2020, alle 21:20.

Tre sorelle all'improvviso

La storia di Come sorelle, lo si capisce fin dal titolo, ruota intorno al tema della sorellanza, declinato in chiave soap e mistery. Tutto inizia con un matrimonio, quello di İpek Gencer (Sevda Erginci) e Tekin Malik (Yurdaer Okur), uomo violento che ha distrutto la famiglia di lei portandole via tutte le ricchezze del padre. L'intenzione di İpek, che non ama Tekin, è quella di avviare la sua vendetta contro di lui.

Prima delle nozze, però, la giovane riceve una lettera anonima, che le rivela di essere stata adottata e di avere due sorelle: la dottoressa Deren Kutlu (Melis Sezen) e la cantante Çilem Akan (Elifcan Ongurlar). İpek non demorde e decide di invitare entrambe alla festa.

Daren si presenta, mentre per conto di Cilem arriva Azra Yilmaz (Özge Özacar), amica di Cilem dai tempi dell'orfanotrofio. Tra le donne s'instaura un'intesa ed un istinto protettivo, soprattutto nei confronti della futura sposa: intuiscono subito che İpek si trova in pericolo ed, al primo segnale di rischio, corrono in suo aiuto.

Le conseguenze non saranno delle migliori: le tre donne, da quel momento, dovranno custodire un segreto e risolvere il mistero legato alla loro famiglia. Ma pian piano che effettuano le loro ricerche, si ritrovano davanti ad ostacoli che se da una parte impediscono loro di arrivare alla verità, dall'altra gli permettono di conoscersi meglio.

Dalla stessa tv di...

Come sorelle è composto da otto episodi per altrettante settimane, andati in onda in Patria l'autunno scorso su Star Tv, l'emittente turca a cui si devono Bitter Sweet e Cherry Season. Una saga familiare ricca di intrecci e misteri che, grazie anche alla sua breve durata ed al formato già pronto il prime time, gli ha permesso di conquistare le serate del mercoledì sera dell'ammiraglia Mediaset. Le riprese sono state effettuate a Smirne, terza città per numero di abitanti della Turchia, dietro solo ad Istanbul ed Ankara.

Come sorelle, streaming

E' possibile vedere Come sorelle in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione "On demand".