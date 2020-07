Maurizio Costanzo ricorda su TvBlog Ennio Morricone: ecco come nacque "Se telefonando"

E' scomparso oggi il maestro Ennio Morricone. Ve ne abbiamo parlato su Cineblog e su Soundsblog. La sua morte è una enorme perdita per il mondo della musica, non solo italiana.

TvBlog ha sentito al telefono Maurizio Costanzo per un ricordo del maestro con cui aveva scritto, insieme a Ghigo De Chiara, uno dei brani più celebri della musica leggera italiana "Se telefonando" cantato da Mina. Ecco il ricordo della nascita di questa canzone dalle parole di Costanzo.



Ecco come nacque "Se telefonando"

Ennio Morricone l'ho conosciuto nel 1966 perchè insieme a Ghigo De Chiara, con cui realizzavo il programma di Rai2 "Aria condizionata", dovevamo fare la sigla di quella trasmissione e siccome sembrava che Mina fosse libera in quel periodo, pensammo di proporle una canzone da usare come sigla di quel programma. De Chiara si ricordò di aver fatto uno spettacolo teatrale insieme a Ennio Morricone e lo chiamò per chiedergli se voleva scrivere la musica del brano che stavamo pensando io e De Chiara.

Ricordo che tutto si fece proprio nel corso di una telefonata, con Morricone che ci disse "pensate al suono della polizia di Marsiglia" quel tipo suono molto particolare che aveva solo quel corpo di polizia, da lì nacque "Se telefonando". "Aria condizionata" era un varietà molto giocoso che andava in onda sul "Secondo" ora Rai2, di cui io scrivevo i testi insieme a Sergio Bernardini e appunto Ghigo De Chiara. La trasmissione era animata da Alida Chelli, Tino Buazzelli, Umberto Orsini, Scilla Gabel, Rossano Brazzi e Valeria Ciangottini. Era un programma molto giocoso ed informale, molto divertente.

Ennio Morricone era una persona molto carina, molto gentile, questo è il ricordo che conservo di quel periodo. Poi l'ho sentito spesso al telefono, sapevo di quello che gli era successo perchè uno dei miei più cari amici, l'avvocato Giorgio Assumma, è stato accanto al maestro Morricone fino alla fine.

E' di certo una grave perdita per il mondo della musica, non sono nazionale ma internazionale. Ha scritto alcune delle musiche più belle, pensiamo ai meravigliosi brani che hanno accompagnato alcune delle più belle pellicole del nostro cinema.

Ed ora è giunto il momento di riascoltare "Se telefonando" dalla voce di Mina :