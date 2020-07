Codice – La vita è digitale, le nuove puntate su Rai 1

Di Giorgia Iovane martedì 7 luglio 2020

Codice - La vita è digitale torna nella seconda serata di Rai 1.

Torna su Rai 1 Codice – La vita è digitale, il programma condotto da Barbara Carfagna che riparte da martedì 7 luglio, alle 23.05 sull'ammiraglia Rai. L'approfondimento sul mondo digitale è quantomai attuale in tempi di adeguamento tecnologico da lockdown, soprattutto in vista di un possibile nuovo periodo di quarantena, mentre lo smart working e la didattica a distanza hanno chiarito le vere sfide dell'immediato, non più del futuro.

Intanto nella prima puntata di questo nuove ciclo si affronta il tema, sempre più delicato, dell’identità nel digitale, da quella istituzionale alle tante che creiamo per usifruire di piattaforme e servizi. Al di là della moltiplicazione e della mimetizzazione, la profilazione resiste e resta la principale risorsa per la promozione e il commercio. E' possibile creare e analizzare, infatti, i “doppi digitali”, in tutto e per tutto corrispondenti agli originali: vale per gli oggetti, le persone, le merci, e perfino per le città intere. Grazie a tutto questo si affaccia così sul mondo digitale un nuovo orizzonte: quello della profilazione dei gruppi, che apre nuovi mercati e genera, grazie all’analisi dei big data, una modernissima, e del tutto nuova, capacità persuasiva che agisce sugli insiemi di individui, tutti interconnessi e appartenenti alla comunità 'onlife'.

Parte da qui, dunque, il viaggio di questa quarta, inedita, stagione di Codice – La vita è digitale, in onda il martedì sera intorno alle 23.05 su Rai 1.