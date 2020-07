Diciamolo con una canzone: La coppia più bella del mondo

Mi piace ogni cosa

Di quello che fai

Se pure mi tratti

Un po' da bambina

Ti credi già donna

Ma tu non lo sei

Sei forte per questo

Così tu mi vai

Siamo la coppia più bella del mondo

E ci dispiace per gli altri

Che sono tristi che sono tristi

Perché non sanno più cos'è l'amore

Il vero amore

Per sempre unito dal cielo

Nessuno in terra, anche se vuole

Può separarlo mai, l'ha detto lui

Siamo la coppia più bella del mondo

E ci dispiace per gli altri

Che sono tristi perché non sanno

Il vero amor cos'è

Se tu ti stancassi

Un giorno di me

Ricordati sempre

Di quella bambina

Nemmeno un minuto

Lasciarti potrei

Sei forte per questo

Così tu mi vai

Siamo la coppia più bella del mondo

E ci dispiace per gli altri

Che sono tristi che sono tristi

Perché non sanno più cos'è l'amore

Il vero amore

Per sempre unito dal cielo

Nessuno in terra, anche se vuole

Può separarlo mai

Il vero amore