Lo specchio della vendetta, su Raidue ecco due famiglie una contro l'altra

Di Paolo Sutera sabato 4 luglio 2020

Su Raidue va in onda Lo specchio della vendetta, film-tv che racconta la vicenda di una famiglia che si ritrova in casa un'altra famiglia di rapinatori pronta a tutto per portare via più cose possibili

E' un vero e proprio incubo, quello che si appresta a vivere la famiglia protagonista del film-tv Lo specchio della vendetta, in onda questa sera, 4 luglio 2020, alle 21:45 su Raidue. Un incubo che ha a che fare con una delle paure più grandi di ciascuno di noi, ovvero ritrovarsi degli estranei con cattive intenzioni in casa.

Lo specchio della vendetta, la trama

Protagonisti sono Lisa Styles (Kelly Packard), suo marito Brian (Madison Dirks) e la loro figlia April (Elise Luthman). I tre, di ritorno da una vacanza, scoprono che la porta di casa è aperta. Poco dopo hanno la conferma di ciò che temevano, ovvero che dei ladri si sono intrufolati in casa loro.

Ma non dei ladri qualunque, perché Carol (Jennifer Taylor), Mike (Todd Cahoon) e Marcia (Megan Littler), rapinatori seriali, hanno aspettato che la famiglia rientrasse in casa per prenderla in ostaggio. Inizia così un calvario per gli Styles, costretti ad umiliazioni e torture.

In primis Carol costringe Lisa non solo a leggere davanti a tutti il suo diario personale, in cui si scopre che la donna ha una relazione extraconiugale con Peter (Butch Klein), il vicino di casa, ma anche ad andare a prelevare dal suo conto 340mila dollari.

Brian, invece, viene preso di mira da Mike, mentre April subisce le angherie di Marcia. Il piano della famiglia malvagia sembra essere andato in porto, con conseguente necessità di eliminare Lisa, Brian ed April in una zona isolata. Ma a quel punto la famiglia Styles alza la testa e fugge, organizzando un piano per riprendersi ciò che gli spetta.

Lo specchio della vendetta, curiosità

Il titolo originale del film è "Family vanished": a mandarlo in onda, negli Stati Uniti, il canale Lifetime nel luglio del 2018. Gli autori sono Mark Sanderson e Ken Sanders: quest'ultimo è stato anche sceneggiatore della quadrilogia di Ossessione senza fine, film-tv andati in onda (ad eccezione del quarto, ancora inedito) su Raidue.

Lo specchio della vendetta, streaming

E' possibile vedere Lo specchio della vendetta in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.