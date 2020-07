L'Italia con voi, la Marangoni apre la versione estiva su Rai1 con Carlo Conti e Giancarlo Magalli (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto giovedì 2 luglio 2020

Anticipazioni sulla prima puntata del contenitore di Rai Italia promosso su Rai1 d'estate

Sabato 4 luglio avrà inizio su Rai1 la versione estiva di L'Italia con voi, il programma che Monica Marangoni conduce su Rai Italia, il canale per gli italiani nel mondo.

Si tratta di un contenitore quotidiano (su Rai1 sarà settimanale, ogni sabato) da Roma sulle eccellenze del made in Italy e dell'italicità, con ospiti dello spettacolo e delle istituzioni, storie dalle comunità italiane all'estero, rubriche di servizio. Il programma è realizzato in collaborazione con Farnesina e Società Dante Alighieri. In studio, il pianoforte del Maestro Stefano Palatresi.

Secondo quanto apprende Blogo, la prima puntata - che è stata registrata ieri - vedrà ospiti prestigiosi come Carlo Conti, Giancarlo Magalli e il sindaco di New York Bill de Blasio.

L'Italia secondo voi andrà in onda sulla rete ammiraglia della tv pubblica fino alla fine di agosto. Ricordiamo che lo scorso anno la Marangoni nel periodo estivo fu alla guida, sempre su Rai1, di Tuttochiaro, mentre nel 2018 fu la volta di Un cane in famiglia.