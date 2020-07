Analisi Auditel del pomeriggio di mercoledì 1 luglio 2020

Di Hit giovedì 2 luglio 2020

L'andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri

Partiamo con l'analisi delle nostre curve dello share minuto per minuto pomeridiane con la linea verde di Rai3 al comando con i Tg Regionali al 19% di share e con la curva arancione di Canale 5 con Beautiful e Una vita che sale dal 17 e fin verso il 21% di share. Terza la curva di Rai1 dapprima attorno al 9% con il varietà Io e te, in lieve crescita fino all'11% di share.

Nel frattempo la curva di Canale 5 con Daydreamer si porta nettamente al comando fin verso il 24% di share e tutte le altre curve si ammassano attorno al 5% di share e più giù, con la linea gialla dello Sportello di Forum che affiora sulle altre al 7% e poi quella rossa di Detto fatto all'8% di share. In seguito la curva di Canale 5 rimane in testa con il Segreto al 17% di share, mentre la curva di Rai1 scorre attorno al 10% con le repliche del Paradiso delle signore. Abbiamo poi al comando la curva di Vita in diretta estate che scorre attorno al 16% di share, in calo poi nella seconda parte al 14%.

Nel preserale abbiamo al comando la curva blu del gioco a premi Reazione a catena che scorre fra il 15 ed il 24% di share, seguita da Avanti un altro e dai Tg Regionali, la prima, in replica, subito sopra la soglia del 15% e la seconda che si ferma sulla soglia del 14% di share con i Tg Regionali.