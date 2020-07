Comedy Central: il pop-up channel Stand-Up Comedy Channel, dal 2 al 4 luglio

Di Fabio Morasca mercoledì 1 luglio 2020

Il pop-up channel interamente dedicato alla stand-up comedy.

A partire dal 2 luglio 2020, fino al prossimo 4 luglio, sul canale Comedy Central +1 (canale 129 di Sky), si accenderà un pop-up channel interamente dedicato alla stand-up comedy e agli appassionati di questa forma di comicità.

Il pop-up channel si chiamerà Stand-Up Comedy Channel.

Il palinsesto sarà composto dagli episodi di Stand Up Comedy, il programma per eccellenza di Comedy Central dedicato alla stand-up comedy, che ha debuttato nel 2014, da alcuni episodi di Natural Born Comedians, programma del 2015 dedicato ai volti esordienti della stand-up, e dagli speciali Comedy Central Presenta, con protagonisti comici più "tradizionali" come Maurizio Lastrico, Simone Schettino e Massimo Bagnato.

Su Stand-Up Comedy Channel, inoltre, andranno in onda, in anteprima, i primi due episodi della settima stagione di Stand Up Comedy che andranno in onda, precisamente, il 2 luglio alle ore 23.

La settima edizione di Stand Up Comedy, poi, partirà ufficialmente lunedì 6 luglio 2020, su Comedy Central, canale 128 di Sky, alle ore 23 e andrà in onda ogni lunedì e giovedì.

Il cast sarà composto dai seguenti comici (in ordine alfabetico): Elena Ascione, Chiara Becchimanzi, Sandro Canori, Alessandro Ciacci, Edoardo Confuorto, Carmine Del Grosso, Daniele Fabbri, Nicolò Falcone, Matteo Fallica, Tommaso Faoro, Giordano Folla, Giorgia Fumo, Daniele Gattano, Francesco Giorda, Stefano Gorno, Yoko Yamada, Velia Lalli, Maristella Losacco, Davide Mafrica, Gianluca Merlino, Renato Minutolo, Francesca Persiani, Valeria Pusceddu, Daniele Raco, Stefano Rapone, Luca Ravenna, Eleazaro Rossi, Mario Raz, Horea Sas, Richi Selva, Daniele Tinti, John Vincent, Luca Zesi, Samuele Zucca.

Ci sarà anche un'incursione di Michela Giraud, conduttrice della nuova edizione di CCN – Comedy Central News.