Palinsesti RAI: programmazione Luglio 2020

Di Marco Salaris lunedì 6 luglio 2020

Le novità e le conferme in onda sulle reti Rai.

Il palinsesto delle tre reti Rai 'va a riposo'. La stagione estiva mette in ferie le trasmissioni che per lungo tempo (in certi casi anche lunghissimo) hanno tenuto compagnia al pubblico, soprattutto nel difficile periodo legato all'emergenza Coronavirus informando e intrattenendo. Un po' come si sta facendo pure ora, ma con altri conduttori per le versioni estive di trasmissioni come Unomattina e La vita in diretta iniziate lo scorso 29 giugno.

Scopriamo man mano quali sono le conferme e le novità per le tre reti generaliste in prime time avvertendo che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

[AGGIORNATO FINO A SABATO 18 LUGLIO 2020]



Palinsesti Rai: programmazione Luglio 2020 - Rai 1



Domenica: le repliche della fiction: Non dirlo al mio capo

Lunedì: le repliche della fiction: Il giovane Montalbano (dal 13/7 la seconda stagione).

Martedì: 7/7 - Film; dal 14/7 la seconda stagione della serie The Resident

Mercoledì: DocuReality - Cose Nostre; dal 15/7 le nuove puntate di SuperQuark

Giovedì: Repliche di Che Dio ci aiuti 5

Venerdì: dal 10/7 I migliori dei migliori anni (con Carlo Conti)

Sabato: 11/7 - Una voce per Padre Pio (con Flavio Insinna, Nino Frassica e Nathalie Guetta); 18/7 - Grazie a Tutti show (con Gianni Morandi)



Palinsesti Rai: programmazione Luglio 2020 - Rai 2



Domenica: Rai Sport - 90° Sera / Telefilm - F.B.I.

Lunedì: Show - Made in Sud

Martedì: 90° Gol Flash / Telefilm - Squadra Speciale Cobra 11

Mercoledì: 90° Gol Flash / Telefilm - N.C.I.S

Giovedì: 90° Gol Flash / Telefilm - Hawaii Five-O

Venerdì: Film

Sabato: Film



Palinsesti Rai: programmazione Luglio 2020 - Rai 3