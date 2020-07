Analisi Auditel del mattino di martedì 30 giugno 2020

Di Hit mercoledì 1 luglio 2020

L'andamento degli ascolti del mattino di ieri

Si parte alle ore 7 con le curve di Canale 5 con Prima Pagina del Tg5 e di Rai1 con Unomattina al comando a cavallo della linea del 15%, con la curva di Rai3 orfana di Buongiorno Italia e Buongiorno regione con il segnale di Rai news dell'ottima rassegna stampa di Gianluca Semprini poco sotto la soglia del 10% di share. La sfida dei Tg delle ore 8 è vinta dalla curva blu del Tg1 che sfonda il muro del 20% di share e con la curva del Tg5 che si ferma poco sotto dopo aver pareggiato per metà edizione. La curva verde di Agorà estate condotta da Roberto Vicaretti è sempre sotto rispetto all'edizione invernale condotta dall'ottima Serena Bortone, poco sopra la soglia del 5% di share, toccata e superata dalla curva di Canale 5. che non aveva più Mattino 5.

A seguire vediamo la curva blu di Rai1 che scende al termine di Unomattina estate con il varietà C'è tempo per fin verso il 15% e ancora più giù, mentre la curva fucsia di Tv8 con la seconda puntata del varietà Ogni mattina si posiziona come il giorno prima e meno delle settimane precedenti attorno all'1% giocandosi l'ultimo posto con la curva gialla di Rete 4 e azzurra di Italia1, con un dato medio delle 4 ore di diretta pari all'1,1% e 100.000 telespettatori, circa duemila anime in più rispetto al debutto di lunedì. Il programma della coppia Volpe-Viola ottiene dalle 10.00 alle 11.53 un audience di 89.000 telespettatori con uno share dell'1,61%, mentre dalle 12.37 alle 14.08 un audience di 114.000 telespettatori e share 0,78%. L'edizione del Tg8 delle 12 fa 88.000 telespettatori pari allo 0,91% di share: 0,91%.

Crescita poi della curva arancione di Canale 5 con le repliche di Forum fin verso il 17%, con la curva di Rai1 che cala al 10% con Don Matteo e la linea azzurra di Studio aperto che tocca il 16% di share. La sfida dei Tg delle 13 è vinta dalla curva arancione del Tg5 che tocca il 21% di share, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 16%. La curva blu del Tg1 delle 13:30 si ferma pure lei al 16% di share.