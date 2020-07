Ogni Mattina, Adriana Volpe e Alessio Viola: "Non si dica che fra noi c'è il gelo" (VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 1 luglio 2020

I due conduttori replicano alle ipotesi di 'gelo' nei rapporti in apertura della terza puntata.

Terza giornata di messa in onda per Ogni mattina. Adriana Volpe e Alessio Viola sono alle prese con i primi passi della nuova avventura mattutina (ma facciamo pure pomeridiana) di Tv8. Quattro ore di fila, intervallate dal neonato Tg8, a base di informazione e intrattenimento che i due si stanno rimpallando con un ritmo vivo e incalzante. Tutto bene no? L'ex concorrente del GFvip 4 con il suo sorriso stampato, il giornalista che mixa aplomb ad uno humor inglese da apprezzare.

Quanta serenità a Ogni Mattina, quanta sintonia e benevolenza scorre tra Adriana Volpe e Alessio Viola. Alziamo le mani, è solo il terzo giorno (appunto) e tutto è in divenire, ma permetteteci di fare le prime disamine (piacevoli o no) di una coppia che certamente è affiatata o, per dirla in soldoni, carica a pallettoni come dimostrato nella prima puntata seguita da TvBlog.

Ci troviamo due caratteri totalmente opposti l'uno dall'altra, Viola più serafico e la Volpe frizzante, Viola moderno e la Volpe ancorata ad uno stile di conduzione incastrato fra il camioncino de I fatti vostri e le manone di Mezzogiorno in famiglia.

Inutile negarlo, c'è ancora tanto lavoro da fare per far venire bene l'alchimia e ieri, in conclusione del secondo appuntamento, durante i saluti finali ne abbiamo avuto riprova. Adriana Volpe porge il suo gomito per il saluto distanziato ad Alessio Viola, senza però ricevere risposta. Ma c'è stata una svista oppure si tratta di vera snobbata che fa presupporre un'atmosfera tesa?

A rispondere al quesito sono stati gli stessi conduttori che in apertura della puntata di oggi, 1 luglio 2020, ci hanno giocato su con un saluto 'giovane', alla TikTok, tra risate, tante risate, tantissime risate e una smentita "Così non si potrà dire che non rispondo al saluto di Adriana quando mi porge il suo gomito", lo segue la Volpe "Che non si dica che ci sia il gelo!".

La coreografia è stata replicata sul profilo Instagram della conduttrice che ha ribadito ancora "E che non si dica che non c'è sintonia". Bene, cari lettori sappiate che tra Alessio Viola e Adriana Volpe va tutto bene e si può tirare un sospiro di sollievo. Stiamo (e state, tutti) sereni.