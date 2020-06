Franca Valeri compie 100 anni, la Rai la festeggia con uno speciale di Pino Strabioli

Di Massimo Galanto martedì 30 giugno 2020

L'attrice arriverà all'emozionante traguardo il prossimo 31 luglio

Per il compleanno speciale di una Signora dello spettacolo italiano, la Rai sta preparando un evento televisivo. Franca Valeri il prossimo 31 luglio compirà 100 anni e la tv pubblica la celebrerà con uno speciale condotto e diretto da Pino Strabioli. La collocazione scelta dovrebbe essere quella della seconda serata di Rai1, anche se al momento non ci sono comunicazioni ufficiali.

Strabioli, promosso dal direttore di Rai1 Stefano Coletta a conduttore di Il Caffè di Raiuno (in partenza per lui anche Insonnia con Maurizio Costanzo su Rai3), è legato alla grande attrice da un sincero rapporto di amicizia. In passato hanno lavorato insieme sul piccolo schermo. Qualche anno fa, per esempio, hanno fatto coppia a Colpo di scena, in onda su Rai3.

La Valeri, recentemente premiata ai David di Donatello, qualche giorno fa è stata intervistata da Il Corriere della Sera e ha rilasciato dichiarazioni che sono rimbalzate anche sui social. Il riferimento è alle parole usate per raccontare di quando andò a guardare i cadaveri di Benito Mussolini e di Clara Petacci appesi a testa in giù a piazzale Loreto: