Perché Detto Fatto tornerà in onda soltanto a fine ottobre

Di Giulio Pasqui martedì 30 giugno 2020

Le novità della prossima stagione televisiva: "Detto Fatto" partirà a fine ottobre, in una nuova fascia oraria.

Ultima settimana di programmazione per Detto Fatto, che di fatto è l'unico programma del daytime a essere rimasto in onda. Venerdì 3 luglio anche la squadra "capitanata" da Bianca Guaccero andrà in ferie... ma fino a quando? Almeno fino a ottobre, stando a quanto raccontato dal sito DavideMaggio.it. Infatti il programma incentrato sui tutorial a settembre dovrà lasciare spazio al Giro d'Italia, che è stato posticipato dal 3 al 25 ottobre. Una volta assegnata la maglia rosa, presumibilmente lunedì 26 ottobre, la squadra di Detto Fatto tornerà in onda.

Senz'altro non sarà facile partire a stagione già abbondantemente avviata. Già quest'anno Detto Fatto era partito in ritardo rispetto agli altri programmi, il 16 settembre: "Per Detto Fatto, questa è stata una stagione molto difficile anche prima del Coronavirus: siamo partiti in ritardo rispetto ad altri programmi, con un cast in buona parte rinnovato, i primi tempi abbiamo cambiato orario quattro volte", ha raccontato recentemente Bianca Guaccero a Di Più Tv.

Sempre a fine ottobre prenderà il via anche Ore 14, il nuovo programma di approfondimento con Milo Infante. A seguire Detto Fatto e Apri e Vinci, il quiz con Costantino Della Gherardesca che vedrà nel cast anche l'ex ministro Fornero. Confermato, sin da inizio settembre, I Fatti Vostri.