Vivi e Lascia Vivere, NON ci sarà una seconda stagione? Parla Pappi Corsicato

Di Giulio Pasqui martedì 30 giugno 2020

Vivi e Lascia Vivere, la seconda stagione si farà? Ora il regista frena.

Vivi e Lascia Vivere avrà una seconda stagione? Dati alla mano, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci è stata un successo. Al debutto, il 23 aprile, ha ottenuto oltre 7 milioni di spettatori con il 26% di share (mentre la media finale dei dodici episodi è stata di 6.563.833 spettatori con il 25,3% di share). Sul futuro della serie è Pappi Corsicato - che ne è stato l'ideatore, il regista e lo sceneggiatore - a rompere il silenzio sulle pagine di Avventure.

"La fortuna è che Vivi e Lascia Vivere è andato soprendentemente benissimo anche quando è finito il lockdown. E' stato molto appagante per me che avevo l'idea di fare qualcosa di totalmente diverso dalle solite fiction. Dopo un successo tale sarebbe il caso di fare un seguito, ma bisognerebbe creare qualcosa che non fosse deludente. Probabilmente è meglio lasciare le cose così come stanno".

Una dichiarazione, quella di Corsicato, in controtendenza rispetto a quelle rilasciate qualche settimana fa... quando sosteneva di avere già un'idea per la seconda stagione: "Ho già una idea di come potrebbe proseguire, ribaltando un po’ le carte ma è tutto ancora nella mia testa. Vediamo che succede anche con i decreti, le restrizioni, bisogna fare i conti anche con quello" (Fanpage). Insomma, il futuro di Vivi e Lascia Vivere è ancora tutto da scrivere, e da decidere.