Top 10 ecco i protagonisti e gli ospiti dell'ultima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit martedì 30 giugno 2020

Anticipazioni sull'ultima puntata del varietà condotto da Carlo Conti

Prosegue a gonfie vele il cammino di questa prima edizione del nuovo varietà del venerdì sera di Rai1 Top dieci. Con una media che supera il 19% di share e con una curva in ottima salute, lo show diretto e condotto da Carlo Conti si appresta venerdì a salpare il mare dell'etere televisivo con una puntata nuova di zecca, l'ultima di questa prima serie, zeppa di classifica e con due nuove squadre che si sfideranno ad indovinare le posizioni delle Top ten che Carlo domanderà loro.

Vediamo dunque prima di tutto i componenti delle due squadre in gara partendo dai "tali e quali", ovvero dei tre personaggi famosi che provengono dal varietà di Rai1 Tale e quale che tornerà in onda a partire da venerdì 25 settembre con una nuova edizione. Si tratta del comico Sergio Friscia, dell'attore Paolo Conticini e del comico e cabarettista Gabriele Cirilli.

Per quel che riguarda la seconda compagine in gara, ovvero i vesuviani da non confondere con i venusiani, avremo l'attrice e conduttrice televisiva Marisa Laurito, l'attrice Tosca D'Aquino e l'attrice e cantante Serena Rossi.

Ospiti della serata per commentare una classifica che li vedrà protagonisti l'attore, sceneggiatore e regista Carlo Verdone e la cantante Loredana Bertè.

Appuntamento dunque per venerdì 3 luglio alle ore 21:20 per l'ultima puntata del nuovo varietà di e con Carlo Conti Top 10.