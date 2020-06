In onda, Giannini collegato con la sua foto alle spalle. Ma viene subito coperta

Di Massimo Falcioni martedì 30 giugno 2020

A In onda Massimo Giannini si collega con alle spalle una grande foto che lo raffigura. Al secondo intervento però l'immagine è sparita, coperta da poltrona e una montagna di libri. Decisiva la reazione dei social?

Una grande foto raffigurante Massimo Giannini dietro a Massimo Gianni, mentre quest’ultimo è collegato in diretta televisiva. Accade a In onda, con il direttore de La Stampa ospite della prima puntata del programma condotto da David Parenzo e Luca Telese (qui il live) dopo esserlo stato anche venerdì, in occasione dell’ultimo appuntamento stagionale con Otto e mezzo.

Pronti via e i due padroni di casa si collegano con il giornalista che pone le domande al ministro dell’economia Roberto Gualtieri mostrando la gigantografia alle sue spalle. L’inquadratura è riempita da decine di volumi, che però cambiano disposizione dopo qualche minuto, quando si conclude il giro degli interventi e la parola torna proprio a Giannini.

Stavolta la poltrona appare spostata verso sinistra, con i libri che vanno a coprire gran parte del cartonato. Da notare, ad esempio, la posizione del libro ‘Queste Verità’ di Jill Lepore.

Essendo In onda un talk in diretta - a differenza di Otto e mezzo - è probabile che l’aggiustamento sia stato causato dai numerosi commenti ironici sui social indirizzati all’ex volto di Ballarò.