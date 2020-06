Mediaset Premium, dal 1° luglio cambiano i canali Cinema

Di Paolo Sutera lunedì 29 giugno 2020

Dal 1° luglio 2020 Mediaset Premium riorganizza i canali dedicati al cinema, con tre canali che proporranno pellicole a seconda del genere e dei volti

L'offerta di Mediaset Premium si rinnova: per l'esattezza, dal 1° luglio 2020 i canali dedicati al cinema cambiano nome e si riorganizzano, per valorizzare la propria library, ma anche per facilitare l'identificazione del pubblico con volti, franchise e collection e semplificare la scelta tra mondi differenti, ma complementari.

Così, Premium Cinema, Premium Cinema Energy, Premium Cinema Emotion e Premium Cinema Comedy cambieranno volto. Da quattro a tre: è questa la prima novità. Da martedì, infatti, sarà possibile vedere Premium Cinema 1, Premium Cinema 2 e Premium Cinema 3.

Ogni canale avrà un preciso obiettivo a livello di contenuti. Premium Cinema 1 (canale 313 di Sky satellite e fibra, canale 463 sul digitale terrestre) sarà il canale più adrenalinico ed avventuroso, con tocchi di magia, irriverenza e supereroi. Tra i film che saranno proposti in prima tv, "Detective Pikachu" (che aprirà la nuova programmazione del canale il 1° luglio), ma anche "Joker", "It-Capitolo Due", "Godzilla 2" e "La Llorona". Il canale, inoltre, proporrà anche due serate particoli, la Fantasy Night del lunedì e la Serata Power del giovedì. Prevista anche una versione +1, sul canale 314 di Sky satellite.

Premium Cinema 2 (canale 315 di Sky satellite e fibra, canale 464 sul digitale terrestre) sarà invece dedicato ad emozione e divertimento, con i grandi racconti hollywoodiani, i registi che hanno fatto la Storia del cinema ma anche le migliori commedie made in Usa. Tra le prime visioni del canale, "Il cardellino" (il 7 luglio), "Dolor y Gloria" ed "Un viaggio indimenticabile". Dal 5 luglio al 4 ottobre si potrà assistere ad una rassegna dedicata a Woody Allen, mentre il mercoledì sarà la Serata Cult.

Infine, Premium Cinema 3 (canale 316 di Sky satellite e fibra, canale 465 sul digitale terrestre) sarà interamente dedicato alla commedia ed ai volti che più fanno ridere. La serata del sabato sarà dedicata ai grandi della commedia italiana, mentre la domenica sarà la American Sunday Night, riservata ai migliori comici americani.

Non cambia, inoltre, l'offerta dedicata alle serie tv, con Premium Action, Premium Crime e Premium Stories. Anche i nuovi canali di Premium Cinema, infine, saranno disponibili in streaming su Infinity.