Il direttore di Rai3 Franco Di Mare conduttore su Rai1 domani sera

Di Massimo Galanto lunedì 29 giugno 2020

Il giornalista, che da qualche settimana è direttore di Rai3, sarà al timone di un documentario in onda su Rai1. Tutto normale?

Può accadere che il direttore di una rete Rai conduca un programma in onda su un'altra rete Rai? Sì. Succederà domani, martedì 30 giugno 2020, quando Rai1 trasmetterà in seconda serata (ore 23.40) il documentario dal titolo La TV ai tempi della pandemia. A curarlo è Franco Di Mare, attuale direttore di Rai3.

Per la cronaca, al centro del documentario ci sarà il racconto della Rai di fronte a un'emergenza che l'ha costretta a cambiare in corsa i programmi e il modo di produrli, le regole sulla tutela dei lavoratori e l'offerta televisiva.

Franco Di Mare racconterà le trasmissioni che si sono fermate e quelle che si sono dovute trasformare per continuare ad andare in onda, nel rispetto del mandato del servizio pubblico e lo farà raccogliendo le testimonianze di Renzo Arbore, Carlo Conti, Eleonora Daniele, Ambra Angiolini, Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi, Patrizio Rispo, Massimo Bernardini e Roberto Poletti. Inoltre, Giovanna Botteri mostrerà il dietro le quinte del suo lavoro mai interrotto, in una Cina paralizzata dal virus e dalla paura.

Saranno coinvolti anche direttori e dirigenti della tv pubblica, da Stefano Coletta (direttore di Rai1) ad Antonio Marano (presidente Rai Pubblicità), da Marcello Ciannamea (Direttore Distribuzione), Alberto Matassino (direttore Generale Corporate), da Antonio Di Bella (direttore Rai News) a Felice Ventura (direttore Risorse Umane e Organizzazione).