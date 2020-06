Chicago Fire e Chicago P.D., le nuove stagioni arrivano su Italia 1

Di Paolo Sutera martedì 30 giugno 2020

Su Italia 1 cominciano la settima stagione di Chicago Fire e la sesta di Chicago P.D., le serie tv con al centro vigili del fuoco e poliziotti alle prese con casi che a volte li vedranno collaborare

Non è estate su Italia 1 senza i vigili del fuoco ed i poliziotti di Chicago. E così, da oggi, 30 giugno 2020, alle 21:20 partono sia Chicago Fire che Chicago P.D., giunte rispettivamente alla settima ed alla sesta stagione (negli Stati Uniti si sono appena concluse l'ottava e la settima).

In Chicago Fire i pompieri ed i paramedici della Caserma 51 continuano ad affrontare situazioni di estremo pericolo, ma anche la vita di tutti i giorni in cui restano inevitabilmente coinvolti. Così, ritroveremo Casey (Jesse Spencer) da solo dopo che Gabriela (Monica Raymund) ha deciso di lasciare la città per seguire una missione umanitaria a Puerto Rico.

Severide (Taylor Kinney) e Boden (Eamonn Walker), invece, devono vedersela con le nuove mosse di Carl Grissom (Gary Cole), che manda in Caserma il vice commissario Jerry Gorsh (Steven Boyer) proprio mentre Boden sta cercando di ripulirne la reputazione. Il gruppo, inoltre, accoglierà un nuovo paramedico, Emily Foster (Annie Ilonzeh).

Alle 22:00 sarà la volta di Chicago P.D., che riparte della morte di Olinsky (Elias Koteas), che porta alla sospensione di Voight (Jason Beghe), accusato di aver sparato al sospetto a sangue freddo. Dawson (Jon Seda) riceve l'incarico di prendere il suo posto, decisione che non piace a Ruzek (Patrick John Flueger). Lo show continua così a seguire il lavoro della Polizia di Chicago, tra lavoro di pattuglia e di intelligence, con indagini e rivelazioni che riguarderanno anche i protagonisti.

Italia 1, però, regala subito ai fan delle due serie un doppio appuntamento: domani, 1° luglio 2020, infatti, andrà in onda il crossover in tre parti che coinvolge anche Chicago Med, terza serie del franchise creato da Dick Wolf. Si inizierà quindi con Chicago Fire, per poi proseguire con Chicago Med e concludere con Chicago P.D. Al centro un incendio di un piano di un grattacielo che richiederà prima l'intervento della Caserma 51, poi l'aiuto di medici ed infermieri ed infine il fiuto dei poliziotto per scoprirne le cause.

Il franchise di Chicago resta insomma uno dei pezzi forti del palinsesto della Nbc, che ha costruito un vero e proprio universo dentro cui i personaggi dei vari telefilm possono spostarsi ed interagire tra di loro, dando vita ad interessanti dinamiche oltre che ai sempre accattivanti crossover (in queste due stagioni ce ne sarà un altro, che riguarderà i 15esimi episodi di entrambe le serie).

Un universo in cui il network crede molto: nei mesi scorsi, infatti, sia Chicago Fire che Chicago P.D. che Chicago Med hanno ottenuto un rinnovo per altre tre stagioni. Chicago Fire arriverà quindi all'undicesima stagione, Chicago P.D. alla decima e Chicago Med all'ottava.

Chicago Fire e Chicago P.D., streaming

E' possibile vedere Chicago Fire e Chicago P.D. in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand.