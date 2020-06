In onda, prima puntata del 29 giugno 2020: anticipazioni e ospiti

Le anticipazioni sulla prima puntata del nuovo ciclo di puntate dell'access prime time estivo de La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo.

Ricomincia In onda, il programma condotto da David Parenzo e Luca Telese su La7 e che sostituirà Otto e Mezzo di Lilli Gruber per tutta l'estate. Da stasera 29 giugno 2020 (data di partenza che era stata anticipata da TvBlog) si affronteranno i grandi temi di politica, economia, cronaca, attualità, oltre che le prospettive future del nostro paese dopo l’emergenza sanitaria ed economica degli ultimi mesi.

L'appuntamento andrà in onda dal lunedì al sabato in diretta alle 20.30, con - anche quest'anno - due appuntamenti settimanali lunghi al martedì e al giovedì che si protraranno per tutta la prima serata.



In onda, 29 giugno 2020: ospiti

Sarà presente il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Nel dibattito interverranno il direttore de La Stampa Massimo Giannini e l’economista Veronica De Romanis.



In onda, dove seguirlo

Il programma si può seguire anche in HD al canale 507 del digitale terrestre o sul canale 107 di Sky. In streaming sul sito La7.it. E' possibile rivedere la puntata in podcast sul portale del canale.

