Estate 2020, il kick-off della prima stagione tv post lockdown

Di Mr. Odo lunedì 29 giugno 2020

La programmazione estiva 2020 inizia lunedì 29 giugno 2020. Leggi tutte le dirette e le recensioni di TvBlog

Oggi, lunedì 29 giugno 2020, inizia la stagione estiva televisiva, la prima post lockdown. Ci sono i grandi classici come UnoMattina Estate, Agorà Estate, Mi manda Rai3 estate, Vita in diretta estate, Reazione a catena, Paperissima Sprint e In onda, e novità come C'è tempo per, Ogni mattina e Sette Storie.

Cosa dobbiamo aspettarci? Scopritelo insieme alle dirette e alle recensioni di TvBlog. Di seguito trovate i link a tutti i nostri approfondimenti.

Buona estate!

- UnoMattina estate su Rai1

- Agorà estate su Rai3

- C’è tempo per su Rai1

- Mi manda Rai3 estate su Rai3

- Ogni mattina su Tv8

- La Vita in diretta estate su Rai1

- Reazione a Catena su Rai1

- Paperissima Sprint su Canale 5

- In onda su La7

- Sette storie su Rai1