1996, quando la Gialappa's fondò per gioco Italia 2. Anticipando il futuro

Di Massimo Falcioni lunedì 29 giugno 2020

In una puntata di Mai dire gol del 1996, la Gialappa's Band lanciò per gioco Italia 2, proponendo anche un logo immaginario. Quindici anni dopo la rete sarebbe nata davvero...

Non siamo ai livelli delle profezie contenute nei Simpson, ma Mai dire gol un posto nel club dei 'visionari' se l’è comunque guadagnato.

Per capirci qualcosa occorre tornare all’autunno del 1996, quando Serena Dandini condusse una puntata del lunedì al fianco di Claudio Lippi. Tra le gag proposte ci fu anche l’idea, per puro gioco, di fondare una nuova rete che superasse Italia 1 e che fosse capace di accogliere le idee della ‘new television’.

Ecco allora l’apparizione improvvisa di un logo inedito, quello di Italia 2. Ipotesi del tutto inimmaginabile ventiquattro anni fa, che però sarebbe diventata realtà nel luglio del 2011, quando Italia 2 venne lanciata davvero.

A sorprendere, visto con gli occhi di oggi, è pure il simbolo: un due contenuto dentro al tradizionale rombo. Non che ci volesse un fenomeno per buttare giù un nuovo marchio ‘figlio’ della rete tradizionale, rimane tuttavia lo stupore da parte del pubblico, soprattutto quando i due loghi vengono trasmessi uno di fianco all’altro in occasione della riproposizione dell'episodio di Mai dire gol su Italia 2. Quella vera.