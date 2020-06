Piedi Al Limite: quanto costa un consulto della Dottoressa Ebonie Vincent?

Di Claudia Cabrini sabato 27 giugno 2020

La Dottoressa di Piedi Al Limite al momento lavorerebbe a tempo pieno in una clinica di Orange County, in California.

Si chiama Ebonie Vincent e molti di voi la conosceranno per essere niente meno che la principale protagonista in camice bianco del nuovo programma in esclusiva su DPlay e Real Time Piedi Al Limite - format che gioca sul titolo di Vite Al Limite anche per immediatamente trasmettere al telespettatore la gravità dei casi trattati nello show televisivo, che come potrete intuire si occupa in questo caso di piedi.

Se il titolo originale era "I miei piedi mi stanno uccidendo", dall'inglese My Feet Are Killing Me, il docu-reality firmato sempre da TLC è già diventato un must anche in Italia grazie ai casi i più disparati di pazienti con gravi problemi ai piedi. Tra i tanti, ricorderete forse anche il bambino che era nato con 12 dita, oppure ancora quello di un'anziana signora con un principio di necrosi a entrambi i piedi. La Dottoressa Ebonie Vincent tuttavia, con la sua consueta calma alla quale ci siamo già abituati all'interno del programma, riesce a risolvere anche i casi più complessi - e proprio per questo negli ultimi mesi la sua fama di chirurgo e pedologo è nettamente aumentata. Se anche a voi incuriosisce il fatto che, a tutti gli effetti, la Dottoressa di Piedi Al Limite lavori ovviamente anche al di fuori della tv, sappiate che se solo fossimo residenti negli Stati Uniti potremmo farci visitare da lei in persona e - a quanto pare - senza troppa fatica

La giovane professionista, originaria della California, è proprio a Orange County che starebbe lavorando al momento. Come scopriamo direttamente dal sito web della OC Podiatry, la clinica specializzata in Podologia nella quale lavora al momento, la Dottoressa sarebbe in particolar modo specializzata in chirurgia correttiva e ricostruttiva per anche e piedi, ma anche in podologia pediatrica e in medicina sportiva. Avrebbe inoltre accresciuto la sua fama grazie alla pubblicazione di diversi dottorati di ricerca e di articoli scientifici su di una delle riviste di Medicina più importanti al mondo, il Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, e avrebbe anche vinto diversi riconoscimenti presso la Des Moins University.

Al momento, è possibile incontrarla su appuntamento, e come scopriamo sempre grazie al portale online della sua clinica a Orange Country, è anche una delle Podologhe più costose e più famose di tutta la California. Insomma, per farsi visitare dalla Dottoressa Ebonie Vincent bisogna prepararsi ad investire un bel po' di denaro. Tuttavia, tutto dipende dal trattamento richiesto. La clinica della Dottoressa di Piedi Al Limite, infatti, offre anche servizi di bellezza come manicure e pedicure. In quei casi i prezzi sono ovviamente più bassi. La particolarità? La clinica non accetta pagamento tramite assicurazione sanitaria (che sappiamo essere obbligatoria negli Stati Uniti dove la sanità non è pubblica), ma solo tramite contanti o carte di credito.