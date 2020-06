Sky, ripartono la F1, la MotoGP e la Superbike (e la F1 confermata per le stagioni 2021 e 2022)

Su Sky, riparte la stagione dei motori, dal prossimo 5 luglio.

Dal 5 luglio 2020, ripartirà la stagione dei motori sui canali Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP (interrotta, ovviamente, a causa dell'emergenza sanitaria), con le gare di F1, di MotoGP e della Superbike.

La prima a ripartire sarà la Formula 1 (confermata su Sky anche per quanto riguarda le stagioni 2021 e 2022) con il GP Austria. Dal 19 luglio prossimo, invece, tornerà la MotoGP con il GP di Spagna mentre a partire dal prossimo 2 agosto, tornerà la Superbike con il Round di Spagna.

Per i prossimi mesi, sono previste, quindi, 1.000 ore di diretta e 150 gare tra F1, MotoGP e Superbike, disponibili anche su Sky Go, Now Tv e alcune anche in chiaro, su Tv8 (di seguito, trovate i palinsesti, in attesa di scoprire il calendario completo).

La squadra di Sky Sport potrà contare su 9 ex piloti: Jacques Villeneuve, Marc Gené, Davide Valsecchi, Matteo Bobbi e Marcello Puglisi per la F1, Mauro Sanchini, Mattia Pasini e Alex De Angelis per la MotoGP e Max Temporali per la Superbike.

Carlo Vanzini, affiancato da Marc Genè al commento tecnico, commenterà, come sempre, le gare di F1 mentre Guido Meda tornerà a commentare le sfide della nuova stagione di MotoGP con Mauro Sanchini. Confermato, anche il telecronista della Superbike, il 22enne Edoardo Vercellesi.

Sky, Formula 1 2020: palinsesto

5 luglio - GP Austria (Spielberg)

12 luglio - GP Stiria (Spielberg)

19 luglio - GP Ungheria (Budapest)

2 agosto - GP Gran Bretagna (Silverstone)

9 agosto - GP del 70° Anniversario (Silverstone)

16 agosto - GP Spagna (Barcellona)

30 agosto - GP Belgio (Spa-Francorchamps)

6 settembre - GP Italia (Monza) (gara in simulcast live con TV8)

(ulteriori GP verranno confermati a breve)

Sky, MotoGP 2020: palinsesto

19 luglio - GP Spagna (Jerez de la Frontera)

26 luglio - GP Andalusia (Jerez de la Frontera)

9 agosto - GP Repubblica Ceca (Brno)

16 agosto - GP Austria (Spielberg)

23 agosto - GP Stiria (Spielberg)

13 settembre - GP San Marino e Riviera Rimini (Misano) (gara in simulcast live con TV8)

20 settembre - GP Emilia Romagna e Riviera Rimini (Misano) (gara in simulcast live con TV8)

27 settembre - GP Catalunya (Barcellona)

11 ottobre - GP Francia (Le Mans)

18 ottobre - GP Aragon (Aragon)

25 ottobre - GP Teruel (Aragon) (gara in simulcast live con TV8)

8 novembre - GP Europa (Valencia)

15 novembre - GP Comunità Valenciana (Valencia) (gara in simulcast live con TV8)

da definire - GP delle Americhe (Austin)

da definire - GP Argentina (Termas de Rio Hondo)

da definire - GP Thailandia (Chang)

da definire - GP Malesia (Sepang)

Sky, Superbike 2020: palinsesto

2 agosto - Round Spagna (Jerez de la Frontera)

9 agosto - Round Portogallo (Portimao)

30 agosto - Round Aragon (Aragon)

6 settembre - Round Teruel (Aragon)

20 settembre - Round Catalunya (Barcellona)

4 ottobre - Round Francia (Magny-Cours)

11 ottobre - Round Argentina (San Juan) (da confermare)

8 novembre - Round Riviera di Rimini (Misano) (da confermare)

da definire - Round Gran Bretagna (Castle Donington)

da definire - Round Olanda (Assen)

da definire - Round Qatar (Doha)

(tutte le gare in simulcast live con TV8)