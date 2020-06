Eva Giovannini: "Un conduttore Rai ha urlato contro un’autrice perché i figli facevano rumore in riunione". Chi è?

Di Massimo Galanto venerdì 26 giugno 2020

La giornalista lancia il sasso, ma non rivela l'identità del "colpevole", anche se smentisce che si tratti - come ipotizzato da qualcuno sui social - di Insinna, Diaco e Magalli

"Mi è stato raccontato che noto conduttore della tv pubblica, in riunione skype ha gridato a un’autrice la cui prole si udiva in sottofondo: “non me ne frega un c***o, vuoi che venga io a fare il baby sitter? silenzio!” Poi ci scandalizziamo delle neo-mamme che mollano il lavoro". È il contenuto del tweet pubblicato da Eva Giovannini che ieri ha fatto il giro dei social, generando commenti e condivisioni.

mi è stato raccontato che noto conduttore della tv pubblica, in riunione skype ha gridato a un’autrice la cui prole si udiva in sottofondo: “non me ne frega un c***o, vuoi che venga io a fare il baby sitter? silenzio!”



poi ci scandalizziamo delle neo-mamme che mollano il lavoro. — eva giovannini (@evagiovannini) June 25, 2020

A distanza di 24 ore dal cinguettio, la giornalista e conduttrice Rai, già inviata di Piazzapulita e Agorà, non ha rivelato l'identità del "colpevole", ma ha smentito alcune indiscrezioni circolate sui social. In particolare, ha negato che si tratti di uno tra Flavio Insinna, Pierluigi Diaco e Giancarlo Magalli.

Punto su diaco, insinna o magalli https://t.co/nxF3UB6akv — Miss Antropa Von Cat (@BloodlessMary) June 26, 2020

La Giovannini, in questo modo, sembra volersi prestare ad una sorta di discutibile gioco dell'Indovina chi, non volendo rendere pubblico il nome della persona in questione. A Luca Telese, secondo cui, "non dire il peccatore è un metoo dei poveri", la giornalista ha replicato così:

Pensa Luca che invece per me è vero il contrario: il metoo ha lapidato persone, talvolta con prove a carico, ma talvolta no.

a me invece interessa stigmatizzare il ‘cosa’, più del ‘chi’.