Analisi Auditel del pomeriggio di giovedì 25 giugno 2020

Di Hit venerdì 26 giugno 2020

L'andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri

Partiamo con l'analisi delle nostre curve dello share minuto per minuto pomeridiane con la linea verde di Rai3 al comando con i Tg Regionali al 19% di share e con la curva arancione di Canale 5 con Beautiful e Una vita che sale dal 15 e fin verso il 20% di share. Terza la curva di Rai1 dapprima attorno al 9% con il varietà Io e te, in lieve crescita in chiusura fino all'11% di share.

Nel frattempo la curva di Canale 5 con Daydreamer si porta nettamente al comando fin verso il 22% di share e tutte le altre curve si ammassano attorno al 5% di share e più giù, tranne la linea gialla di Rete 4 con il mitico Sportello di Forum. In seguito la curva di Canale 5 rimane in testa con il Segreto al 19% di share, mentre la curva di Rai1 si porta fin verso il 12% con le repliche del Paradiso delle signore. Abbiamo poi al comando la curva di Vita in diretta al 17-16% di share, seguita dalla curva di Canale 5 all'11% , con tutte le altre al di sotto della soglia del 5% di share.

Nel preserale abbiamo al comando la curva blu dell'Eredità che scorre fra il 15 ed il 25% di share, seguita da Avanti un altro e dai Tg Regionali, la prima, in replica, subito sopra la soglia del 15% e la seconda che si ferma sulla soglia del 15% di share con i Tg Regionali.